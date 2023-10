Xiaomi 14 Pro design definitivo svelato? Le immagini render

Ecco il presunto design definitivo del successore dello Xiaomi 13 Pro, lo Xiaomi 14 Pro, mostrato in diverse immagini render 3D: i dettagli.

Giusto ieri vi avevamo informato che secondo recenti rumors i prossimi smartphone top di gamma di Xiaomi potrebbero arrivare ben prima del previsto, almeno per il mercato cinese.

Questa sarebbe infatti la presunta data di lancio dei nuovi Xiaomi 14.

Xiaomi 14 Pro svelato il design definitivo? Le immagini render

Oggi l’affidabile informatore OnLeaks tramite il sito web 91mobiles ha diffuso sul web una serie di immagini render che mostrano il presunto design definitivo dello Xiaomi 14 Pro.

Già in passato erano state mostrate alcune immagini, ma queste sono più dettagliate e più recenti.

Da quello che è trapelato il nuovo 14 Pro avrà un display piatto (niente pannello un po’ curvo ai bordi) con dimensioni che sulla carta saranno un po’ più piccole rispetto a quelle dello Xiaomi 13 Pro: 6.6 pollici invece di 6.73 pollici.

Frontalmente in alto al centro del display si può notare il classico forellino che sarà dedicato alla fotocamera selfie.

Il nuovo top di gamma dovrebbe avere uno spessore di 8.7 mm, che sale ad un massimo a 13.1mm nella zona del comparto fotografico posteriore.

Posteriormente si può infatti notare la nuova isola fotografica, più grande ma di forma sempre quadrata, che dovrebbe contenere al suo interno 4 sensori fotografici.

Lateralmente il prossimo top di gamma di Xiaomi avrà bordi piatti in metallo (si parla di Titanio?).

Sul lato destro si può individuare il bilanciere del volume e il pulsante di accensione, mentre il lato sinistro sembra essere privo di slot e tasti ingenerale.

Nella parte in basso del telefono c’è la porta di tipo USB Type C, e accanto a questa troviamo lo slot per le SIM telefoniche, un microfono e l’altoparlante (l’altro si trova nella parte superiore del telefono).

Considerato che la data dell’annuncio come indicato da altri rumors è molto vicina, sicuramente avremo maggiori dettagli nei prossimi giorni.

