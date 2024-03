Xiaomi 14 recensione fotocamera: per DXOMark è un buon dispositivo

Secondo il sito specializzato DXOMARK lo Xiaomi 14 ha un comparto fotografico di tutto rispetto per uno smartphone di fascia top di gamma.

Xiaomi sembra che stia migliorando piano piano le prestazioni generali lato fotocamera dei suoi smartphone di fascia alta e top di gamma

A conferma di questo c’è la recensione del modello 14 da parte di DXOMARK.

Xiaomi 14 per DXOMARK il comparto fotografico è di buon livello, ma non un TOP camera-phone

Per chi non lo sapesse o non se lo ricorda, lo Xiaomi 14 ha questi sensori fotografici:

Primario: sensore da 50 MP 1/1,31″, equivalente a 23 mm, obiettivo con apertura f/1,6 , AF, OIS

Ultra grandangolare: 50 MP, lunghezza focale equivalente 14 mm, obiettivo con apertura f/2.2, 115°

Tele: 50MP, equivalente a 75mm, obiettivo con apertura f/2.0, AF, OIS

Lo smartphone secondo i criteri di valutazione del sito specializzato ottiene un punteggio complessivo di 138 punti, che lo colloca al ventottesimo posto nella classifica generale.

Il telefono fa meglio rispetto al precedente Xiaomi 13 che si fermava a 130 punti, fa meglio pure dello Xiaomi 13 Pro (136 punti) e si avvicina al più blasonato Xiaomi 13 Ultra (140 punti).

Siamo però ancora un po’ distanti dai top Camera-phone, dove Huawei Mate 60 e 60 Pro (156-157 punti), iPhone 15 Pro Max e Pro (154 punti), Google Pixel 8 Pro (153) sono qualche passo in avanti.

A livello di punteggi specifici questi sono i risultati dello Xiaomi 14 per DXOMARK:

Scatti fotografici punti 137 (migliore in classifica 160)

Bokeh punti 55 (il migliore: 80 punti)

Anteprima immagini punti 73 (migliore 91 punti)

Zoom punti 134 (migliore 158 punti)

Registrazione video punti 138 (migliore 158 punti)

Come potete vedere lo smartphone dell’azienda cinese non eccelle in nulla, ma generalmente offre una qualità media di buon livello in tutti i tipi di utilizzi.

PRO e Contro comparto fotografico dello XIAOMI 14

Ovviamente per determinare questi punteggi DXOMARK ha spiegato quali sono i punti di forza e di debolezza del comparto fotografico del dispositivo.

PRO:

Esposizione target accurata in tutte le condizioni testate

Bilanciamento del bianco abbastanza neutro in tutte le condizioni testate

Elevata conservazione dei dettagli in modalità foto e video

Basso livello di rumore in modalità foto

In modalità tele, alto livello di dettaglio

CONTRO:

Problemi di adattamento dell’esposizione spesso visibili nei video nella maggior parte delle condizioni testate

Basso contrasto sui volti in condizioni di luce intensa e retroilluminazione

In modalità video, il rumore è evidente in condizioni di scarsa illuminazione

Artefatti come bagliori e immagini fantasma sono spesso visibili in modalità foto

Se volete avere un quadro ancora più dettagliato potete leggere la recensione completa DXOMARK

SEGUIMI SU FLIPBOARD , su GOOGLE NEWS per le notizie, invece Su Telegram per le Offerte e i Coupon