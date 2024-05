Xiaomi 14 SE in arrivo: la versione globale del Civi 4 Pro?

Lo Xiaomi 14 SE potrebbe arrivare sul mercato a giugno 2024: si tratterebbe della versione globale del Civi 4 Pro venduto in Cina?

Sembra che la serie Xiaomi 14 (base, Pro e Ultra) si allargherà entro la fine del prossimo mese, dato che alcuni rumors affermano il possibile annuncio di una versione SE.

Ma come da tradizione dell’azienda cinese non si tratterebbe di un modello nuovo, ma di un re-brand di uno smartphone già venduto in Cina.

Xiaomi 14 Se sarebbe in arrivo: potrebbe essere la versione globale dell’attuale Civi 4 Pro?

Di recente in Cina è stato ufficializzato lo Xiaomi Civi 4 Pro, uno smartphone con chipset Snapdragon 8s Gen 3, e proprio quest’ultimo potrebbe subire un re-brand diventando di fatto lo Xiaomi 14 SE a livello internazionale.

Considerato che già conosciamo le caratteristiche principale del Civi 4 Pro, sulla carta lo Xiaomi 14 Se potrebbe avere queste caratteristiche:

Display Amoled da 6.55 pollici di diagonale con risoluzione 2750 x 1236 pixel, frequenza di aggiornamento a 120Hz, luminosità di picco di 3000 nits

Scanner per le impronte digitali sotto il display

Chipset Snapdragon 8s Gen 3 abbinato a 12-16GB di ram LPDDR5X e 256-512GB di memoria interna con tecnologia UFS 4.0

Tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 50MP e OIS, Ultra Grandangolare da 12MP, Teleobbiettivo da 50MP con zoom ottico 2X

Doppia fotocamera anteriore: principale da 32 MP, ultra grandangolare da 32 MP

Altoparlanti stereo

Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, chipset NFC, porta ad infrarossi, GPS (L1), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c), GALILEO (E1), QZSS (L1), connessione 5G Dual SIM, porta Type C 2.0

Batteria da 4700 mAh con supporto alla ricarica rapida via cavo da 67W

Sistema operativo Android 14 con HyperOS

Non abbiamo ancora un indicazione sul prezzo di vendita in Europa, sempre se arriverà anche da noi, ma rumors affermano che lo smartphone dovrebbe arrivare in India ad un prezzo base di circa 50.000 rupie indiane, ovvero circa 560 euro al cambio attuale.

Se arriverà in Europa aspettavi ovviamente un prezzo più elevato, probabilmente almeno 699 euro.

Ovviamente dato che non ci sono ancora comunicati ufficiali da parte di Xiaomi, vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il giusto distacco emotivo.

Fonte: Via Twitter (X)

