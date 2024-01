Xiaomi 14 Ultra compare su GeekBench: data lancio imminente?

Lo Xiaomi 14 Ultra è stato individuato nel database di GeekBench e alcuni informatori pensano che il lancio sia ormai imminente: i dettagli da conoscere.

Il prossimo camera phone di Xiaomi sembra essere ormai molto vicino al suo lancio ufficiale, almeno in Cina, grazie a recenti indiscrezioni da parte di alcuni informatori.

Inoltre il telefono è stato individuato su GeekBench a conferma che ormai il prodotto è pronto.

Xiaomi 14 Ultra potrebbe arrivare a breve, cosa ci svela GeekBench

Il dispositivo con seriale aziendale Xiaomi 24030PN60G ha fatto la sua comparsa su GeekBench 4 (non 6, questo spiega il punteggio molto elevato) e ha ottenuto un punteggio in modalità single core di 9137 punti e di 26523 punti in modalità multi-core.

Il Benchmark conferma l’utilizzo di un chipset Octa-Core Snapdragon 8 Gen 3 con una frequenza base di 2,26 GHz.

Il chipset viene affiancato da 16GB di ram e c’è Android 14 come sistema operativo.

Ma quando arriverà lo Xiaomi 14 Ultra?

Alcuni informatori affermano che l’azienda cinese sia pronto al lancio del dispositivo durante la fine del mese di febbraio 2024.

Si pensa che il tutto sarà apparecchiato durante il prossimo MWC 2024 di Barcellona, con l’annuncio anche della versione 14 normale e forse (rimangono dubbi) della versione 14 Pro.

Al momento rumors hanno segnalato che il modello 14 Ultra avrà un design con isola fotografica circolare simile all’attuale Xiaomi 13 Ultra, ma con sensori fotografici migliorati.

Manterrà i sensori fotografici con apertura lenti variabile tra f/1.6 e f/4.0 e si prevede l’utilizzo di un sensore principale LYT-900 di Sony da 1″ .

Ci sarà anche probabilmente un display AMOLED curvo da 1440p e il supporto alla ricarica wireless da 80 W.

Dato che per il momento non c’è ancora nulla di ufficiale da parte dell’azienda cinese, non ci resta che aspettare qualche informazioni ufficiale durante il prossimo mese.

Fonte: Via

