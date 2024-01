Xiaomi 14 Ultra fotocamere con nuove lenti e isola fotografica circolare

Lo Xiaomi 14 Ultra utilizzerà delle fotocamere con nuove lenti e manterrà l’isola fotografica circolare già vista sugli Xiaomi 13 Ultra: i dettagli.

Sappiamo sempre più con certezza che Xiaomi lancerà la versione Ultra del suo più recente smartphone top di gamma a breve, almeno in Cina e forse anche in Europa.

Stiamo ovviamente parlando dello Xiaomi 14 Ultra.

Xiaomi 14 Ultra svelati nuovi dettagli sulle lenti delle fotocamere e sull’isola fotografica circolare

Da quello che è trapelato da recenti rumors e da un immagini, pare che il prossimo 14 Ultra manterrà lo stesso design dell’isola fotografica vista sullo Xiaomi 13 Ultra, ma con lenti fotocamere un po’ diverse.

Secondo l’immagine, la fotocamera principale avrà un’apertura f/1.6 quindi più luminosa rispetto al modello precedente, mentre il teleobiettivo periscopico avrà un obiettivo con apertura lenti f/2.5 .

Ci sono ancora conferme che il comparto fotografico verrà ottimizzato da Leica.

Non sappiamo se effettivamente l’isola fotografica della prossima versione 14 Ultra sarà veramente così, considerato che l’azienda cinese almeno per queste varianti negli ultimi anni ha sempre cambiato il design.

Forse l’azienda cinese è contenta dei risultati ottenuti con il design applicato sullo Xiaomi 13 Ultra e ha deciso di riproporre lo stesso design anche sul modello 14 Ultra, ma questa è solo una supposizione.

Finché non ci saranno dichiarazioni ufficiali, è bene prendere questa notizia con il giusto distacco emotivo.

Altra questione riguarda la disponibilità del prodotto al di fuori del mercato cinese.

L’anno scorso per la prima volta Xiaomi ha presentato un modello Ultra anche in Europa, e quindi si può presuppore che anche quest’anno avverrà lo stesso per la versione 14 Ultra, considerato inoltre che l’azienda cinese non dovrebbe ufficializzare in Europa la versione 14 Pro.

