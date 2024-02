Xiaomi 14 Ultra prezzo in Europa: non cambierà rispetto allo Xiaomi 13 Ultra

Svelato il presunto prezzo di vendita del prossimo Xiaomi 14 Ultra in Europa, che non cambierà rispetto al prezzo di lancio dello Xiaomi 13 Ultra avvenuto nel 2023.

Mancano ancora poco meno di 11 giorni all’evento ufficiale dell’azienda cinese che il 25 febbraio 2024 presenterà i nuovi smartphone della serie Xiaomi 14 in Europa.

Verranno presentati i modelli base e quelli Ultra, mentre è stata esclusa la disponibilità della versione Pro che rimarrà solo in Cina.

Xiaomi 14 Ultra questo sarebbe il prezzo di vendita in Europa: uguale allo Xiaomi 13 Ultra

Ebbene nuove voci di corridoio dalla Francia affermano che la versione 14 Ultra avrà lo stesso prezzo di vendita della versione 13 Ultra.

Pare infatti che lo Xiaomi 14 Ultra verrà commercializzato in Europa in un unica versione di memoria, 16GB di ram e 512GB di memoria interna, al prezzo di 1499 euro.

Lo smartphone sarà disponibile in due colorazioni: nero e bianco.

Rispetto quindi all’attuale Xiaomi 13 Ultra il prezzo di listino rimane invariato, anche se quest’ultimo ha solo 12GB di ram e non 16 come il modello 14 Ultra.

Lo stesso informatore afferma che la versione Xiaomi 14 base da 12GB di ram e 512GB di memoria interna verrà commercializzato in Europa ad un prezzo di listino di 1099 euro, confermando un precedente rumor.

La versione 14 base sarà disponibile nei colori Verde, Nero e Bianco.

Come potete vedere anche in questo caso la versione 14 Pro viene esclusa dalla lista degli smartphone commercializzabili in Europa, e sembra proprio che rimarrà disponibile solo sul mercato cinese.

Ovviamente considerato che Xiaomi non ha ancora rilasciato nessun comunicato ufficiale su prezzi e disponibilità in Europa, vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il giusto distacco emotivo.

Fonte: Via

SEGUIMI SU FLIPBOARD , su GOOGLE NEWS per le notizie, invece Su Telegram per le Offerte e i Coupon