Xiaomi 14T e 14T Pro ufficiali in Italia: caratteristiche (differenze) e prezzo

Ufficializzati anche in Italia i nuovi smartphone Android Xiaomi 14T e 14T Pro: scopriamo le loro caratteristiche principali (con differenze) e il prezzo di vendita.

Come di consuetudine negli ultimi anni Xiaomi ad inizio autunno presenta i nuovi smartphone dedicati alla fascia alta (vicino alla top di gamma) della serie T.

Quest’anno tocca agli Xiaomi 14T e 14T Pro: scopriamoli.

Xiaomi 14T e 14T Pro ufficiali: caratteristiche e differenze

Display e design

Il design dei due nuovi smartphone è leggermente diverso considerato che il modello 14T Pro ha un pannello frontale leggermente curvo ai bordi, mentre la versione non Pro è completamente piatto.

Entrambi mostrano frontalmente il classico forellino dedicato alla fotocamera anteriore selfie, e posteriormente troviamo la stessa isola fotografica rettangolare con al suoi interno i sensori fotografici e il flash LED.

Gli spessori e il peso degli smartphone sono leggermente diversi : 8.4 mm e 209 grammi per 14T Pro, 7.8 mm e 195 grammi per il 14T.

La scocca è in alluminio e la rifinitura posteriore è in vetro.

Entrambi gli smartphone godono della certificazione IP68, e sono venduti nei colori Titan Gray, Titan Blue, Titan Black e c’è pure una variante Lemon Green disponibile solo per la versione 14T.

Il display degli Xiaomi 14T e 14T Pro è identico: è un Amoled da 6.67 pollici di diagonale con risoluzione nativa QHD+ 2712 x 1220 pixel, con supporto a 1 miliardo di colori, frequenza di aggiornamento fino a 144Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1600 nit di luminosità tipica (HBM) e 4000 nit di luminosità di picco (sotto la luce diretta del sole, HDR).

Entrambi i pannelli sono protetti da Vetro Corning Gorilla 5 e sotto troviamo lo scanner per le impronte digitali.

Processore e memoria

Tra i due dispositivi troviamo un altra differenza: il chipset utilizzato.

Infatti la variante 14T Pro monta il performante Octa-Core Mediatek Dimensity 9300+ (1×3,4 GHz Cortex-X4 e 3×2,85 GHz Cortex-X4 e 4×2,0 GHz Cortex-A720) con GPU Mali Immortali-G720 MC12.

La versione 14T si deve invece accontentare del chipset Octa-Core Dimensity 8300 Ultra (1×3,35 GHz Cortex-A715 e 3×3,20 GHz Cortex-A715 e 4×2,20 GHz Cortex-A510) con GPU Mali G615-MC6.

Entrambi i chipset sono con processo produttivo a 4nm e supportano NPU per sfruttare le funzionalità con l’intelligenza artificiale.

A livello di memoria entrambi gli smartphone hanno di base 12GB di ram LPDDR5X e possono raggiunge per le versioni top 16GB (in alcuni paesi).

La memoria interna di tipo UFS 4.0 parte per tutti e due i modelli da 256GB, ma la versione 14T Pro raggiunge 1TB mentre la versione non Pro si ferma a 512GB.

Da sottolineare che la memoria interna non è espandibile con microSD.

Multimedialità

Ci sono anche qua alcune differenze sui i due modelli, ma più che per i megapixel, cambiano alcune lenti e sensori più performanti sul 14T Pro.

Sul 14T troviamo infatti:

Fotocamera principale Sony IMX906 da 50 MP, f/1.6, 23 mm (grandangolare), 1/1.31″, 1.2µm, PDAF, OIS

Teleobbiettivo 50 MP, f/2.0, 60 mm, 1/2.88″, 0.61µm, PDAF, zoom ottico 2.6x

Ultra grandangolare da 12 MP, f/2.2, 15 mm, 1/3.06″, 1.12µm

Invece sul 14T Pro troviamo:

Fotocamera principale Light Fusion 900 da 50 MP, f/1.7, 23mm (grandangolare), 1/1.56″, 1.0µm, PDAF, OIS

Teleobbiettivo da 50 MP, f/1.9, 50mm, PDAF, zoom ottico 2.6x

Ultra Grandangolare da 12 MP, f/2.2, 15mm, 1/3.06″, 1.12µm

Entrambi gli smartphone godono della fotocamera anteriore per scatti selfie con sensore da 32 MP, f/2.0, 25 mm (grandangolo).

C’è poi un altra piccola differenza: il modello 14T Pro è abilitato a registrare video in 8K a 30 fps, mentre i modello non Pro si ferma al classico 4K a 60 fps.

L’audio è garantito dagli altoparlanti stereo, c’è la certificazione audio ad alta risoluzione e wireless ad alta risoluzione a 24 bit/192 kHz, ma attenzione manca il classico jack da 3.5mm per le cuffie

Connettività

A livello di connettività c’è una differenza tra i due modelli: la versione Pro gode del Wi-Fi 7, mentre la versione non Pro si ferma al Wi-Fi 6E.

Il resto è identico:

Connessione 5G dual sim con supporto eSIM

GPS, BDS, GALILEO, NavIC, GLONASS

Chipset NFC

Porta ad infrarossi

Bluetooth 5.4

Porta Usb Type C

Batteria

Anche in questo caso lo Xiaomi 14T Pro gode di due vantaggi rispetto al modello non pro.

Dei due infatti è l’unico che supporto la ricarica wireless a 50W, e ha una ricarica rapida via cavo fino a 120W.

Invece il modello 14T ha solo la ricarica rapida via cavo a 67W.

Entrambi gli smartphone montano la stessa batteria da 5000 mAh.

Sistema operativo

Tutti e due i telefoni escono sul mercato con Android 14 e interfaccia personalizzata HyperOS.

Questi sono i primi smartphone di Xiaomi che sfruttano alcune funzionalità basate sull’intelligenza artificiale di Google Gemini che include pure la funzione cerchia e cerca.

Xiaomi dovrebbe garantire 5 anni di supporto software, e quattro anni di aggiornamenti del sistema operativo (fino ad Android 18).

Prezzo e disponibilità in Italia degli Xiaomi 14T e 14T Pro

Gli Xiaomi 14T base hanno un prezzo di listino a partire da 649 euro (12-256GB) fino a 699 euro per la variante 12-512GB.

Invece il modello 14T Pro si possono acquistare di listino da 799 euro (12-256GB) fino a raggiungere i 999 euro con la variante 16GB di ram e 1TB di memoria.

In offerta i due smartphone sono oggi acquistabili su Amazon scontati di 100 euro con Coupon XIAOMI100 e con in regalo un Redmi Pad Pro (329,99 euro listino) e caricatore in omaggio: https://amzn.to/4gEJWiC (in qualità di Affiliato Amazon io ricevo un guadagno dagli acquisti idonei dai link pubblicati)

