Xiaomi 14T la serie ha una data ufficiale con prime immagini dal vivo

Svelata la data di presentazione globale dei prossimi Xiaomi 14T che si mostrano anche nelle prime immagini dal vivo con scatola di vendita: i dettagli.

I prossimi smartphone della serie Xiaomi 14T (ci saranno due modelli) sono ormai alle porte: la loro presentazione infatti avverrà entro la fine di settembre.

Ecco tutti i nuovi dettagli trapelati

Xiaomi 14T ecco la data ufficiale di lancio e le immagini dal vivo

Ebbene l’azienda cinese ha rilasciato il primo banner pubblicitario informativo sul prossimo evento mediatico che gioco forza sarà dedicato alla presentazione dei due nuovi smartphone 14T e 14T Pro.

La data indicata dal banner è il 26 settembre 2024.

Gli smartphone godranno della partnership con Leica per l’ottimizzazione dei sensori fotografici.

Queste sono di fatto le informazioni ufficiali rilasciate dalla stessa Xiaomi, ma in più oggi il web ci ha regalato alcune immagini dal vivo di entrambi i prossimi smartphone.

Nelle immagini a sinistra nella colorazione scura vediamo lo Xiaomi 14T Pro, mentre a destra nella colorazione chiara c’è il modello non Pro.

Ovviamente non c’è ancora nessuna certezza che il modello 14T Pro sia quello scuro e il modello 14T sia quello chiaro: prendete queste informazioni con il giusto distacco emotivo.

Da quello che possiamo vedere la nuova serie 14T lato design posteriore mantiene più o meno lo stesso design dei suoi predecessori, con una leggera semplificazione dell’isola fotografica.

Quest’ultima infatti è meno preponderante intorno ai sensori fotografici: giusto un design quadrato con angoli arrotondati.

Continuando ad analizzare le foto, possiamo forse intravedere un design della scocca dello Xiaomi 14T Pro più piatto rispetto agli attuali Xiaomi 13T Pro.

Il materiale di rifinitura della scocca posteriore sembra essere vetro smerigliato con una sorta di finitura scintillante.

Invece il modello 14T sembra mantenere il design più curvo già visto sul modello 13T, con una scocca posteriore con vetro curvo ai bordi.

Non ci resta che aspettare la data dell’annuncio per conoscere tutti i dettagli ufficiali per disponibilità, prezzo e caratteristiche tecniche.

Fonte: Immagini

SEGUIMI SU GOOGLE NEWS per le notizie, invece Su Telegram per le Offerte e i Coupon, sono pure su Flipboard