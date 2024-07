Xiaomi 14T Pro individuato su GeekBench: confermato il chipset

Nel database del famoso Benchmark GeekBench è stato individuato il prossimo Xiaomi 14T Pro: confermato il chipset indicato da precedenti rumors.

Probabilmente a fine agosto o ad inizio settembre di quest’anno Xiaomi presenterà i prossimi smartphone Xiaomi 14T e 14T Pro, successori degli attuali Xiaomi 13T e 13T Pro.

A distanza di un paio di mesi dal loro arrivo sul mercato oggi abbiamo le prime conferme su alcune caratteristiche del modello 14T Pro.

Xiaomi 14T Pro spunta su GeekBench: ecco cosa il Benchmark ci ha svelato ufficiosamente

Nel database di GeekBench è stato individuato il nuovo smartphone con seriale aziendale Xiaomi 2407FPN8EG.

Quest’ultimo sulla carta dovrebbe essere il prossimo Xiaomi 14T Pro.

Il Benchmark afferma che lo smartphone monta un chipset Mediatek Dimensity 9300+ abbinato a 12GB di ram e funzionante con il software Android 14.

Lo smartphone è stato testato sulla versione 4.4.0 di GeekBench.

Da quello che possiamo vedere il Benchmark indica un punteggio in modalità Single Core pari a 9369 punti e un punteggio in modalità Multi Core pari a 26083 punti.

Alla fine il benchmark confermerebbe che il prossimo 14T Pro potrebbe essere la versione internazionale del Redmi K70 Ultra che è uscito da pochi giorni sul mercato cinese.

Entrambi i dispositivi infatti utilizzano lo stesso chipset Mediatek Dimensity 9300+.

Dobbiamo ricordarvi che non è certo la prima volta che l’azienda Cinese lancia gli stessi prodotti con nomi diversi (o con piccole modifiche hardware) in mercati differenti.

Per il momento non ci resta che aspettare nuovi e migliori dettagli sul prossimo Xiaomi 14T Pro, per capire quali saranno le sue principali caratteristiche e il presunto prezzo di vendita in Europa.

Fonte: Via

SEGUIMI SU FLIPBOARD , su GOOGLE NEWS per le notizie, invece Su Telegram per le Offerte e i Coupon