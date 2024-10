Xiaomi 15 e 15 Pro ufficiali: le caratteristiche e differenze

Ufficiali in Cina i nuovi smartphone Xiaomi 15 e 15 Pro: scopriamo insieme le caratteristiche e le differenza tra di loro dei nuovi top di gamma dell’azienda cinese.

Gli Xiaomi 15 sono ufficiali un pò in anticipo rispetto ai tempi e sono di fatto i primi smartphone Android che utilizzano il nuovo chipset Snapdragon 8 Elite di Qualcomm.

Al momento i due smartphone 15 e 15 Pro sono stati annunciati solo in Cina, ma arriveranno nelle prossime settimane (forse non la versione Pro) anche in Europa.

Xiaomi 15 e 15 Pro caratteristiche e differenze: ecco quello che dovete sapere

Design e display

A livello di design entrambi gli smartphone presentano un’isola fotografica rettangolare con bordi arrotondati nella parte alta a sinistra della scocca posteriore.

Di base entrambi gli smartphone hanno una scocca in interamente in alluminio, che sulla versione base avrà oltre 15 colorazioni diverse e anche versioni speciali con scocca rifinita in pelle vegana.

Bisognerà vedere quali versioni saranno disponibili in Europa.

Entrambi gli smartphone sono certificati IP68 per la resistenza alla polvere e all’acqua in generale, e hanno una protezione Xiaomi Dragon Crystal (pare 10 volte più resistente del Gorilla Glass Victus dello Xiaomi 14) per il display.

Cambiano le dimensioni e il peso: lo Xiaomi 15 ha dimensioni pari a 152.3 x 71.2 x 8.1 per 189 grammi di peso, mentre la variante 15 Pro ha dimensioni pari a 161.3 x 75.3 x 8.4 per 213 grammi.

Va detto che a seconda della rifinitura della scocca le dimensioni possono variare come il peso.

Per quando riguarda il display entrambi gli smartphone montano un pannello con tecnologia LTPO OLED con frequenza di aggiornamento a 120Hz, supporto Dolby Vision e HDR10+, luminosità di picco fino a 3200 nit.

Cambiano le dimensioni e la risoluzione.

Sullo Xiaomi 15 il pannello è piatto e ha dimensioni pari a 6.36 pollici di diagonale con risoluzione nativa 2670 x 1200 pixel

Invece sulla variante 15 Pro troviamo un pannello da 6.73 pollici di diagonale con risoluzione 3200 x 1440 pixel e con design micro-curvo caratterizzato da sottili curve su tutti e quattro gli angoli.

Sotto il display tutti e due gli smartphone montano uno scanner per le impronte digitali dotato di tecnologia ad ultrasuoni.

Processore e memoria

Entrambi gli smartphone montano il nuovo chipset Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) abbinato a 12-16GB di ram con tecnologia LPDD5X e fino a 1TB di memoria interna con tecnologia UFS 4.0.

La memoria interna non è espandibile.

Multimedialità

Alcune differenze tra il modello base e quello pro lo troviamo nel comparto fotografico.

Anche se tutti e due gli smartphone si avvalgono di tre fotocamere posteriori da 50MP, solo le lenti della fotocamera ultra grandangolare sono in comune.

Sullo Xiaomi 15 troviamo infatti:

Fotocamera principale con sensore Fusion 900 di OmniVision da 50 MP, f/1.6, 23 mm (grandangolare), 1/1.31″, 1.2µm, PDAF a doppio pixel, OIS (stabilizzazione ottica dell’immagine)

Teleobbiettivo da 50 MP, f/2.0, 60 mm, PDAF (10 cm – ∞), OIS, zoom ottico 3x

Ultra Grandangolare da 50 MP, f/2.2, 14 mm, 115˚ angolo di visione

Invece sullo Xiaomi 15 Pro troviamo:

Fotocamera principale con sensore Fusion 900 di OmniVision da 50 MP, f/1.4, 23 mm (grandangolare), 1/1.31″, 1.2µm, PDAF a doppio pixel, OIS

Teleobbiettivo periscopico da 50 MP, f/2.5, 120 mm, PDAF (30 cm – ∞), OIS, zoom ottico 5x

Ultra Grandangolare da 50 MP, f/2.2, 14 mm, 115˚angolo di visione

Come fotocamera dedicata ai selfie, posizionato in alto al centro nel cerchietto nel display, c’è un sensore da 32 MP, f/2.0, 22 mm (ampio), 0,7 µm su tutti e due i telefoni.

Entrambi gli smartphone sono in grado di registrare video in formato 8K a 30 fps HDR e 4K a 60 fps Dolby Vision HDR a 10 bit.

L’audio è garantito dagli altoparlanti stereo e dalla certificazione Audio wireless (e non) ad alta risoluzione e Dolby Atmos; attenzione non è presente il classico jack da 3.5mm per le cuffie.

Connettività

Sicuramente la nuova serie top di gamma di Xiaomi ha un livello di connettività piuttosto importante anche senza il supporto eSIM:

Connessione 5G dual SIM

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7

Bluetooth 5.4

Porta ad Infrarossi

Chipset NFC

GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5)

Porta USB Tipo-C 3.2 Gen2, OTG

Accelerometro, prossimità, giroscopio, bussola, barometro, spettro di colori

Batteria e sistema operativo

Le dimensioni differenti dei due smartphone indicano che la batteria è più grande sul modello Pro rispetto al modello base.

Sullo Xiaomi 15 troviamo infatti una batteria da 5400 mAh, mentre sulla versione Pro troviamo una batteria da 6100 mAh.

Entrambi gli smartphone supportano la ricarica rapida via cavo fino a 90W, la ricarica wireless fino a 50W e la ricarica inversa wireless fino a 10W.

Grazie al chip di gestione della batteria, Xiaomi G1, la batteria è valutata per mantenere almeno l’80% della sua capacità dopo 1.600 cicli di ricarica (circa 1 ricarica al giorno per oltre 4 anni).

Come sistema operativo tutti e due gli smartphone debuttano con Android 15 e la nuova versione software HyperOS 2.0.

Prezzo e disponibilità (in Cina) degli Xiaomi 15 e 15 Pro

Al momento la versione base dello Xiaomi 15 (12-256GB) parte da 4500 Yuan (circa 583 euro) e sale fino a 5500 Yuan (713 euro) per la versione 16GB e 1TB di memoria interna.

Invece la versione 15 Pro ha un prezzo base (12-256GB) di 5299 Yuan (687 euro) e sale fino a 6499 Yuan (842) per la versione 16-1TB.

Le spedizioni in Cina dovrebbero iniziare il 31 ottobre, ma Xiaomi non ha ancora rivelato dettagli sul lancio globale che forse avverrà solo nel 2025.

