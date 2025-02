Xiaomi 15 e 15 Ultra buone notizie sui prezzi in Europa

Nuove voci di corridoio confermano che i prezzi in Europa dei prossimi Xiaomi 15 e 15 Ultra non aumenteranno rispetto ai precedenti Xiaomi 14 e 14 Ultra.

Come vi avevamo segnalato pochi giorni fa ci sono buone possibilità che Xiaomi sveli a livello globale, e quindi anche per il mercato Europeo, i modelli 15 e 15 Ultra entro la fine di febbraio 2025.

C’è poi la buona notizia che non costeranno di più rispetto ai modelli precedenti.

Xiaomi 15 e 15 Ultra il prezzo non cambierà in Europa? Ecco gli ultimi rumors.

Le recenti notizie affermano che i modelli 15 e 15 Ultra saranno presentati in Europa in data 26 febbraio 2025 e avranno più o meno gli stessi prezzi di listino già visti sugli Xiaomi 14.

Quindi sulla carta in Italia i nuovi Xiaomi 15 partiranno da 999 euro nella versione base da 12-256GB di ram e saliranno a 1099 euro per la variante da 12-512GB.

Di fatto l’azienda cinese manterrà gli stessi prezzi dei suoi top di gamma dal 2023 al 2025 (dai modelli Xiaomi 13, 14 fino ai 15)

Per quanto riguarda invece lo Xiaomi 15 Ultra, che non è stato ancora annunciato neanche in Cina, l’informatore afferma che arriverà in Europa nella sola variante 16-512GB al prezzo di listino di 1499 euro.

Si tratta quindi dello stesso prezzo di vendita dello Xiaomi 14 Ultra al momento del suo debutto nel 2024.

Vi ricordiamo che queste informazioni non sono state ancora certificate dall’azienda cinese, quindi vi preghiamo di prenderle con il giusto distacco emotivo.

Non resta che aspettare ancora poco meno di due settimane per avere un quadro completo su prezzi e disponibilità nel nostra paese.

Fonte: Via

