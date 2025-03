Xiaomi 15 e 15 Ultra ufficiali in Italia: il prezzo di lancio con promo

Ufficializzati in Italia i nuovi Xiaomi 15 e 15 Ultra che saranno in vendita promozionale con omaggi e sconti per un certo periodo di tempo.

Finalmente dopo qualche mese di attesa anche gli Xiaomi 15 e la versione 15 Ultra sono acquistabili in Italia,

Come da trazione Xiaomi per il lancio dei nuovi prodotti ha in servo per voi un offerta promozionale con sconti, regali e altri vantaggi.

Xiaomi 15 e 15 Ultra sono ufficiali in Italia: questo il prezzo di vendita con promozione

Xiaomi 15 Ultra: la promo di lancio

Partiamo con il più atteso: il camera phone Xiaomi 15 Ultra, se non conoscete lo smartphone queste sono le sue caratteristiche principali.

Lo smartphone è invenduta in Italia in due versioni di memoria:

16GB di ram e 512GB di memoria interna nei colori nero e bianco

16GB di ram e 1TB di memoria interna nel colore Silver Chrome

Ebbene la variante 16-512GB è proposta ad un prezzo di listino di 1499 euro, mentre la versione 16GB + 1TB è venduta a 1699 euro.

Grazie alla promo potete risparmiare 150 euro sul prezzo di listino, ricevere in omaggio lo Xiaomi 15 Ultra -Photography Kit Legend Edition e lo Xiaomi Watch S4 ( 359 euro di listino totale), ottenere un ulteriore super valutazione di 150 euro del vostro smartphone usato.

Potete avere tutti i dettagli della promo, su come riscattare i coupon etc. sul nostro Canale Telegram HWBrain.

Xiaomi 15: la promozione di lancio

Lo Xiaomi 15, se non conoscete lo smartphone queste sono le sue specifiche tecniche, è disponibile in Italia in tre colorazioni (nero, bianco e verde) e in due varianti di memoria

12GB di ram e 256GB di memoria interna al prezzo di 999,90 euro listino

12GB di ram e 512GB di memoria interna al prezzo di 1099,90 euro listino

Per il periodo promozionale entrambe le versioni vengono scontate di 150 euro, si riceve in omaggio lo Xiaomi Watch S4 (valore 159 euro), si può ottenere uno sconto supervalutazione dello smartphone usato di 100 euro.

Potete conoscere tutti i dettagli della promo sul nostro canale Telegram HWBrain.

