Xiaomi 15 e Xiaomi 14T Pro ecco come provare Android 16 in anteprima

Gli utenti che possiedono uno Xiaomi 15 o uno Xiaomi 14T Pro possono provare in anteprima la versione Android 16 Developer Preview, ovviamente dedicata solo ad utenti esperti.

Se siete degli sviluppatori, o comunque utenti esperti e possedete uno Xiaomi 15 o uno Xiaomi 14T Pro, l’azienda cinese a partire da oggi vi permette di provare in anteprima la versione software basata su Android 16.

Xiaomi 15 e Xiaomi 14T Pro: ecco come provare in anteprima Android 16

Il programma Android 16 Developer Preview vi ripetiamo non è adatto per color che utilizzano lo smartphone giornalmente, dato che è una versione beta del software e può avere mancanze o problemi con bugs.

Ci sono attualmente due metodi per installare Android 16 Preview sugli Xiaomi 15 o sugli Xiaomi 14T Pro.

Metodo 1: l’aggiornamento in locale

Il primo metodo è quello di effettuare l’aggiornamento in locale con la rom Android 16.

Questo metodo funziona solo se sul vostro Xiaomi 15 è stata installata la versione software OS2.0.109.0.VOCMIXM o superiore, o se sul vostro Xiaomi 14T Pro è stata installata la versione software OS2.0.103.0.VNNMIXM o superiore.

Dovete di fatto scaricare la rom ufficiale rilasciata dall’azienda cinese (link a fine pagina per trovarla) e copiarla nella memoria interna dello smartphone.

Successivamente va abilitata la modalità sviluppatore sul telefono, e poi nella sezione aggiornamenti del telefono va utilizzata l’opzione che permette di installare la nuova rom da locale.

Ovviamente sarà possibile in qualsiasi momento ritornare alla versione stabile scaricando le rom con versioni Android 15 ed eseguendo la stessa procedura.

Metodo 2: l’aggiornamento tramite FastBoot

Il secondo metodo, quello più complesso, permette di utilizzare il Fastboot previo permesso di sblocco del telefono da parte di Xiaomi, seguendo la guida ufficiale.

Per entrare nel Fastboot bisogna spegnere il dispositivo e poi premere contemporaneamente il pulsante di riduzione del volume e il pulsante di accensione per 4-5 secondi.

Entrati in modalità Fastboot e scaricate le rom ufficiali di Android 16 Preview bisognerà eseguire la guida per aggiornare le rom tramite Fastboot.

Per tornare alla versione precedente basterà ricaricare le rom stabili con Android 15 seguendo la procedura di Fastboot Update.

Se siete esperti sicuramente sapete già di che cosa parlo.

Se non lo siete e volete comunque provarci potete seguire tutte le guide in merito e scaricare la rom Android 16 Preview per Xiaomi 15 e Xiaomi 14T Pro dalla pagina ufficiale Xiaomi.

