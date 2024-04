Xiaomi 15: forse il primo smartphone 2024 con Snapdragon 8 Gen 4

I primi smartphone Android con chipset Snapdragon 8 Gen 4 saranno molto probabilmente gli Xiaomi 15: ecco chi è in lista nel 2024.

Sappiamo che Qualcomm presenterà al grande pubblico il suo nuovo chipset top di gamma Snapdragon 8 Gen 4 entro la fine di ottobre di quest’anno, e quindi i primi smartphone Android con tale chipset potrebbero uscire sul mercato qualche settimana dopo.

Smartphone Android con chipset Snapdragon 8 Gen 4: lo Xiaomi 15 potrebbe essere il primo

Secondo recenti rumors, diffusi dall’informatore affidabile Yogesh Brar tramite il suo account Twitter (X), ci sono tre produttori di smartphone cinesi in lista per presentare il primo smartphone Android con chip Snapdragon 8 Gen 4.

In Pole, quindi in in vantaggio rispetto agli altri, ci sarebbe Xiaomi.

Infatti apparentemente, Xiaomi avrebbe stipulato un accordo esclusivo con il produttore di chip americano per utilizzare per primo lo Snapdragon 8 Gen 4 su i prossimi smartphone top di gamma di 15esima generazione.

Stiamo ovviamente parlando degli Xiaomi 15 e 15 Pro.

A seguire ci sarebbero altri produttori cinesi pronti a lanciare il loro telefono entro la fine del 2024.

Infatti in rampa di lancio dopo gli Xiaomi 15 ci sarebbero gli OnePlus 13 e gli iQOO 13, a distanza di un paio di settimane o poco più.

Va comunque specificato che questi lanci riguardano unicamente il mercato cinese, quindi gli Xiaomi 15 e gli OnePlus 13 arriveranno sul mercato europeo solo a partire dal 2025.

Infatti molto difficilmente vedremo l’iQOO 13 in Europa.

Considerato che per il momento non c’è ancora nessuna data ufficiale da parte di questi produttori cinesi, vi preghiamo di prendere tutte queste notizie con il giusto distacco emotivo.

Fonte: Via Twitter (X)

SEGUIMI SU FLIPBOARD , su GOOGLE NEWS per le notizie, invece Su Telegram per le Offerte e i Coupon