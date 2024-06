Xiaomi 15 la nuova fotocamera è stata svelata in anticipo

Xiaomi 15 la serie dovrebbe utilizzare questa fotocamera principale svelata in anteprima: ecco i dettagli che conosciamo al momento.

Mancano ancora diversi mesi al lancio della prossima generazione di smartphone top di gamma di Xiaomi, ovvero la quindicesima serie.

Oggi però dalla Cina sembra che siano state svelate le caratteristiche della fotocamera principale che sarà montata su questi telefoni.

Serie Xiaomi 15: svelate in anticipo le caratteristiche della fotocamera principale?

Secondo l’informatore cinese Digital Chat Station, che già in passato ha rilasciato dettagli che si sono rilevati esatti, i prossimi Xiaomi 15 e 15 Pro utilizzeranno la stessa fotocamera principale.

Si tratterebbe di un sensore OmniVision da 50MP personalizzato per Xiaomi, con una dimensione del sensore da 1/1,3″ e un’apertura ampia ma sfortunatamente non svelata in dettaglio.

Il sensore utilizzerebbe pure un nuovo rivestimento per lenti antiriflesso e multistrato che dovrebbe migliorare la cattura più uniforme della luce, in modo da eliminare il più possibile riflessi e immagini fantasma.

Si pensa quindi che lo Xiaomi 15 Pro si differenzierà dal 15 Base perché monterà fotocamere secondarie diverse e non per la fotocamera principale.

Sulla carta infatti il 15 Pro potrebbe montare un nuovo teleobbiettivo periscopico di nuova generazione, che invece dovrebbe essere assente sul modello 15 base.

Entrambi i telefoni però utilizzeranno anche lo stesso chipset, che come sappiamo sarà molto probabilmente lo Snapdragon 8 Gen 4, e potrebbero essere i primi ad essere commercializzati con quest’ultimo.

Comunque dato che per il momento l’azienda cinese non ha ancora svelato o certificato nulla sui prossimo Xiaomi 15, vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il giusto distacco emotivo.

