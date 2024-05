Xiaomi 15 Pro avrà una fotocamera periscopica con zoom in stile Ultra?

Il futuro Xiaomi 15 Pro potrebbe implementare una fotocamera periscopica con zoom come quella della versione 14 Ultra? I dettagli trapelati.

Secondo recenti rumors provenienti direttamente dalla Cina, sembra che Xiaomi con la prossima generazione di smartphone top di gamma migliorerà il comparto fotografico dei dispositivi 15 Pro.

Vediamo di capire meglio la situazione.

Xiaomi 15 Pro avrà anche lui una fotocamera periscopica con zoom come su Xiaomi 14 Ultra?

L’informatore Digital Chat Station ha raccolto nuove voci di corridoio sul futuro Xiaomi 15 Pro, e sono notizie da considerarsi positive se si verificheranno.

Per prima cosa conferma nuovamente che la serie Xiaomi 15 (normale e Pro) saranno molto probabilmente i primi smartphone Android ad implementare il chipset Snapdragon 8 Gen 4 di Qualcomm entro la fine del 2024.

Si pensa infatti che questi due smartphone debutteranno nel mercato cinese entro fine ottobre.

Altra notizia positiva riguarda nello specifico il modello 15 Pro.

Da quanto affermato da Digital Chat Station, lo Xiaomi 15 Pro avrà un comparto fotografico completo grazie all’implementazione di un sensore con teleobbiettivo periscopico e zoom ottico.

Questa è una deduzione da parte dell’informatore cinese, dato che secondo le sue fonti l’isola fotografica del modello 15 Pro sarà rettangolare (e non circolare) e al suo interno non si troverà il flash LED, come invece accade con l’attuale Xiaomi 14 Pro, che verrà posizionato all’esterno.

Di fatto è molto probabile che nell’isola fotografica verrà inserito un quarto sensore fotografico, appunto un teleobbiettivo periscopico con zoom ottico in stile Xiaomi 14 Ultra.

L’informatore afferma che probabilmente il 15 Pro manterrà tre fotocamere principali posteriori con sensore da 50MP alcune delle quali con sensore Samsung ISOCELL JN1 e si aggiungerà appunto il nuovo teleobbiettivo periscopico.

Altra novità sulla serie 15 sarà l’utilizzo di un sensore per le impronte digitali sotto il display con tecnologia ultrasonica e non più ottica.

Secondo l’informatore Xiaomi ancora deve decidere se implementare questa soluzione oppure no.

Ovviamente considerato che mancano ancora molti mesi al lancio dei nuovi smartphone dell’azienda cinese, vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il giusto distacco emotivo.

Fonte: Via

