Xiaomi 15 svelata la ricarica rapida: quanto sarà veloce?

Svelata la ricarica rapida della batteria del prossimo Xiaomi 15: ecco quello che è trapelato con una recente certificazione da parte di un agenzia cinese.

Il prossimo top di gamma Xiaomi 15 avrà una ricarica rapida di tutto rispetto ma pare che non sarà più veloce rispetto a quella utilizzata dall’attuale Xiaomi 14.

Un agenzia cinese ne ha infatti svelato la portata.

Xiaomi 15 questa sarà la ricarica rapida via cavo: non ci sono miglioramenti rispetto a Xiaomi 14

L’agenzia cinese 3C ha inserito nel proprio database il caricabatteria necessario per sfruttare la ricarica rapida via cavo del prossimo Xiaomi 15.

Secondo quanto trapelato il modello 15 potrà ricaricare la batteria ad una velocità massima di 90W, la stessa dello Xiaomi 14.

Sfortunatamente l’agenzia non indica nessuna informazione sulla ricarica rapida wireless, quindi in questo campo non sappiamo se l’azienda asiatica introdurrà miglioramenti rispetto all’attuale modello.

Al massimo la ricarica rapida wireless sarà identica a quella dello Xiaomi 14, ovvero 50W.

Anche se mancano probabilmente ancora un paio di mesi al lancio del prossimo Xiaomi 15, almeno in Cina, possiamo elencarvi una serie di informazioni sulle sue caratteristiche tecniche.

Secondo rumors il prossimo smartphone monterà un display “1.5K” da 6,36 pollici con frequenza di aggiornamento di 120 Hz e luminosità di picco di 1.400 nit.

Sarà uno dei primi, se non il primo, smartphone ad avere il nuovo chipset Snapdragon 8 Gen 4 abbinato con 12-16GB di ram, e fino a 1TB di memoria interna con tecnologia UFS 4.0.

Lato multimedialità ci si aspetta:

una fotocamera principale da 50 MP che utilizza il sensore OmniVision OV50H

una ultra grandangolare da 50 MP e un teleobiettivo con zoom 3x da 50 MP entrambi con sensore Samsung JN1

una fotocamera selfie da 32 MP

Il tutto dovrebbe essere alimentato da una batteria interna da 4800-4900 mAh, e la scocca dovrebbe essere certificata IP68 per la resistenza all’acqua e alla sporcizia in generale.

Ovviamente finché non ci saranno informazioni ufficiali da parte di Xiaomi, vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il giusto distacco emotivo.

