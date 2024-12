Xiaomi 15 Ultra certificato: annuncio più vicino?

Il prossimo camera phone Xiaomi 15 Ultra è stato certificato da alcune agenzie cinesi: probabilmente il lancio del prodotto è più vicino di quello che si creda.

Se aspettate l’arrivo del top camera phone del 2025 di Xiaomi, forse non dovrete attendere ancora molto dato che lo smartphone in questione ha ricevuto le prime certificazioni in Cina.

Stiamo ovviamente parlando dello Xiaomi 15 Ultra.

Xiaomi 15 Ultra certificato in Cina: quando potrebbe arrivare?

Ebbene dalla Cina sono emerse le prime informazioni che il modello 15 Ultra è stato inserito nel database dell’agenzia di certificazione cinese 3C, circa due mesi prima rispetto al suo predecessore ovvero lo Xiaomi 14 Ultra.

Dato che lo Xiaomi 14 Ultra fu annunciato dall’azienda cinese a fine febbraio 2024, ci sono buone probabilità che lo Xiaomi 15 Ultra possa arrivare già a inizio o metà gennaio del prossimo anno.

Ovviamente stiamo parlando di date d’annuncio per il mercato cinese e non per quello globale, che di consuetudine avviene almeno un mese dopo.

Tornando alla certificazione 3C, l’agenzia cinese ha determinato che lo smartphone utilizza una ricarica rapida via cavo a 90W e dispone pure della connettività satellitare per i messaggi di emergenza.

Quest’ultima funzionalità potrebbe non arrivare a livello internazionale, ma essere limitata a specifici paesi.

Infine possiamo segnalarvi nuovi rumors riguardo la batteria dello Xiaomi 15 Ultra, che potrebbe essere più piccola rispetto alle aspettative.

In passato alcune voci di corridoio affermano che il modello Ultra sarebbe arrivato con una batteria da almeno 6000 mAh, ma la situazione sembra essere irrealizzabile.

Pare infatti che nuove informazioni indichino una batteria più piccola compresa tra i 5450 e 5800 mAh.

La batteria sarebbe più piccola perché il comparto fotografico dello smartphone occuperebbe più spazio del previsto, lasciando poche possibilità di potenziamento della batteria.

Lato multimedialità il telefono infatti dovrebbe montare una fotocamera principale da 1 pollice con apertura f/1.63 (l’apertura variabile vista sul modello precedente potrebbe essere scomparsa), una fotocamera teleobbiettivo con zoom 2x da 50 MP , una fotocamera teleobbiettivo con zoom periscopico 4.3x da 200 MP, ed infine un’ultra grandangolare.

Ovviamente dato che il telefono non è stato ancora annunciato, vi preghiamo di prendere la notizia con il giusto distacco emotivo.

Fonte: Via

SEGUIMI SU GOOGLE NEWS per le notizie, invece Su Telegram per le Offerte e i Coupon, sono pure su Flipboard