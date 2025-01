Xiaomi 15 Ultra la prima immagine dal vivo: confermato l’arrivo in Europa

Ecco la prima immagine dal vivo del prossimo camera phone Xiaomi 15 Ultra: arrivano le prime conferme ufficiali che arriverà pure in Europa.

Il top camera phone del 2025 di Xiaomi è sempre più vicino al suo lancio ufficiale, e oggi possiamo mostrarvelo in una prima immagine dal vivo che riprende il comparto fotografico.

Xiaomi 15 Ultra eccolo dal vivo: confermata la disponibilità globale e quindi anche in Europa

La prima cosa che si può notare dall’immagine della scocca posteriore del 15 Ultra, è la presenza della grande isola fotografica di forma circolare che riprende in grande parte il design di quella dello Xiaomi 14 Ultra.

Si può però notare che i sensori al suo interno, il flash LED e il marchio Leica hanno posizioni diverse.

Dal punto di vista del design quindi non ci saranno grandi novità di sorta tra il nuovo e vecchio modello, magari qualche accorgimento minore tipo bordi più sottili o compattezza migliorata.

Ad esempio la cornice sembra essere stata ridisegnata in modo da non sfociare nella parte posteriore come nel 14 Ultra.

Oltre all’immagine dal vivo la seconda notizia importante, confermata da Lu Weibing, Xiaomi Group Partner e Presidente, che lo Xiaomi 15 Ultra avrà una sua versione Globale.

Sarà quindi commercializzato pure in Europa e quindi anche in Italia.

Al momento non c’è ancora una data precisa sul lancio del nuovo smartphone, ma Lu Weibing ha confermato che il lancio avverrà dopo il capodanno cinese che termina il 29 gennaio 2025.

Forse lo Xiaomi 15 Ultra verrà annunciato in Cina a metà febbraio 2025, mentre per la variante destinata a livello Globale ci sarà la presentazione durante il MWC 2025 di Barcellona che si terrà a fine febbraio inizio marzo di quest’anno.

Sono comunque solo supposizioni, prendetele con le pinze.

Xiaomi 15 Ultra le presunte caratteristiche

Vi ricordiamo che il prossimo top camera phone dell’azienda cinese avrà molto probabilmente il chipset Snapdragon 8 Elite, un display Amoled con risoluzione 2K, una batteria da 6000 mAh con supporto alla ricarica rapida via cavo a 90W e una ricarica wireless a 50W.

Ma sicuramente sarà il comparto fotografico a renderlo un camera phone importante per il 2025.

Si parla infatti di un sensore principale Sony Lytia LYT-900 da 1 pollice, una fotocamera teleobiettivo periscopica da 200 MP, un altro teleobbiettivo da 50MP e una Ultra Grandangolare con sensore Samsung ISOCELL JN5 da 50 MP.

Il telefono dovrebbe raggiungere un presunto zoom ibrido da 100X con utilizzo di specifici algoritmi basati sull’intelligenza artificiale.

Fonte: Via X (Twitter)

SEGUIMI SU GOOGLE NEWS per le notizie, invece Su Telegram per le Offerte e i Coupon, sono pure su Flipboard