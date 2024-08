Xiaomi 15 Ultra la scocca posteriore sarà disponibile in tre materiali diversi

Lo Xiaomi 15 Ultra sarà proposto con tre distinti materiali utilizzati per la scocca posteriore: ecco i dettagli trapelati.

Per il suo prossimo smartphone top di gamma Xiaomi sta lavorando a tre varianti che utilizzeranno materiali diversi per la scocca posteriore, come già avviene per l’attuale Xiaomi 14 Ultra.

Vediamo di conoscere qualche dettaglio in più.

Xiaomi 15 Ultra la scocca sarà rifinita in tre distinti materiali: i rumors

Secondo un informatore cinese su Weibo, il prolifico e affidabile Digital Chat Station, ci si aspetta che il prossimo Xiaomi 15 Ultra uscirà di base con una scocca rifinita in finta pelle (la così detta pelle vegana), in vetro e in ceramica.

Di fatto l’azienda cinese cercherà di venire in contro alle esigenze e al gusto dei consumatori proponendo più scelte d’acquisto.

Non si sa se il prezzo per tutte e tre le varianti sarà identico, o come possiamo immaginare la versione in ceramica avrà un sovraprezzo rispetto alla pelle vegana e al vetro.

Oltre a questo è probabile che i colori varieranno a seconda del materiale utilizzato per la scocca posteriore: quindi alcune colorazioni saranno esclusive.

Per quanto riguarda il comparto hardware sappiamo già da un po’ di tempo che lo Xiaomi 15 Ultra sarà uno dei primi smartphone Android a montare il prossimo chipset top di gamma di Qualcomm, lo Snapdragon 8 Gen 4.

Si pensa che il dispositivo monterà un display AMOLED con risoluzione nativa 2K QHD+ con microcurve su tutti i lati, molto simile al 14 Ultra.

Il comparto fotografico sarà un altro punto importante del telefono, e si prevede l’utilizzo di un isola fotografica posteriore circolare piuttosto imponente.

Il sensore fotografico innovativo del prossimo modello Ultra dovrebbe essere un teleobbiettivo periscopico da ben 200MP che fornirà uno zoom ottico 4X.

Non c’è ancora una data ufficiale di lancio del prodotto, ma alcuni esperti del settore ipotizzano che Xiaomi lo lancerà durante il prossimo MWC 2025 che si terrà a Barcellona a febbraio del prossimo anno.

Fonte: Via

SEGUIMI SU FLIPBOARD , su GOOGLE NEWS per le notizie, invece Su Telegram per le Offerte e i Coupon