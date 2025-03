Xiaomi 15 Ultra recensione Fotocamera: Top Zoom Per DXOMARK

Recensito il comparto fotografico del nuovo Xiaomi 15 Ultra che secondo DXOMARK ha il miglior ZOOM tra i camera Phone: ecco i dettagli.

Ufficializzato da pochi giorni per il mercato Italiano, lo Xiaomi 15 Ultra ha fatto parlare di se in varie recensioni per le sue capacità fotografiche importanti da vero camera Phone.

Un altra recensione è arrivata dal sito specializzato DXOMARK che lo indica come il camera phone con il miglior ZOOM in assoluto.

Xiaomi 15 Ultra per DXOMARK è un ottimo camera-Phone: Zoom al Top

Vi ricordiamo che lo Xiaomi 15 Ultra utilizza questo comparto fotografico posteriore:

Camera principale: sensore da 50 MP 1,0″, pixel da 3,2 µm (4 in 1), obiettivo con apertura equivalente a 23 mm f/1,63 , OIS

Teleobbiettivo Classico: 50 MP, pixel da 1,4 µm (4 in 1), obiettivo con apertura f/1,8 equivalente a 70 mm, OIS

Teleobbiettivo Periscopico: 200 MP, pixel da 2,24 µm, obiettivo con apertura f/2,6 equivalente a 100 mm (design periscopico), OIS

Ultra-grandangolare: 50 MP, pixel da 1,28 µm (4 in 1), obiettivo con apertura f/2,2 da 14 mm

Lo smartphone secondo i criteri di valutazione di DXOMARK ottiene un punteggio complessivo di 153 punti, che lo colloca al 13 posto nella classifica dei migliori Camera-phone recensioni dal sito specializzato.

Lo smartphone come mai non si classifica nei primi 10 o 5? Pare che abbia un comparto fotografico di altissimo valore, ma DXOMARK ha rilevato alcuni piccoli problemi nella gestione dei video.

Ecco i punteggi relativi ai singoli test dello Xiaomi 15 Ultra:

Scatti fotografici punti 158 (migliore in classifica 169)

Bokeh punti 80 (il migliore: 85 punti)

Anteprima immagini punti 89 (migliore 93 punti)

Zoom punti 169 NUOVO RECORD (migliore 169 punti)

Registrazione video punti 134 (migliore 158 punti)

Di fatto lo Xiaomi 15 Ultra per DXOMARK non ha eguali nell’utilizzo dello ZOOM, ha scatti fotografici di alto livello, ottimi Bokeh, garantisce un anteprima degli scatti piuttosto realistica, ma ha un comparto di registrazione video considerato solo molto buono, quindi non al livello di altri top di gamma con valori ottimi-eccellenti.

Comunque tramite futuri aggiornamenti software è probabile che alcuni problemi nei video possano essere risolti.

PRO e Contro comparto fotografico dello Xiaomi 15 Ultra più nello specifico

Vediamo di scoprire quindi quali sono considerati i punti di forza e le mancanze secondo DXOMARK del nuovo Xiaomi 15 Ultra

PRO:

Elevati livelli di texture e basso rumore nella foto

Esposizione accurata e ampia gamma dinamica in foto e video

Resa cromatica accurata e piacevole bilanciamento del bianco in foto e video con luce intensa

Elevati livelli di dettaglio in tutte le impostazioni di zoom

Rumore abbastanza basso in video con luce intensa

CONTRO:

Dominazioni di colore caldo occasionali in foto e video

La profondità di campo limitata provoca volti sfocati sullo sfondo nelle foto di gruppo

Problemi occasionali di contrasto in scene con forte retroilluminazione

Artefatti , tra cui immagini fantasma e flare in alcuni casi

Perdita di consistenza in alcuni scatti, soprattutto in condizioni di scarsa illuminazione

Messa a fuoco automatica occasionale a scatti

Stabilizzazione video meno efficace rispetto ad alcuni concorrenti

Xiaomi 15 Ultra la promo di lancio

Se volete un nuovo Camera-phone ottimo per le foto, eccellente nello ZOOM e molto buono nei video c’è una promozione di lancio.

Lo Xiaomi 15 Ultra 16-512GB può essere acquistato a 1299 euro (VS 1499 euro di listino) con OMAGGI:

Seguendo il link su Amazon https://amzn.to/3XugV1i

Applicare il coupon: XIAOMI100 (salvo esaurimento)

(salvo esaurimento) Sconto automatico alla cassa di 100 euro con PRIME (Salvo esaurimento)

(Salvo esaurimento) Omaggio: Xiaomi 15 Ultra -Photography Kit Legend Edition e Xiaomi Watch S4 inclusi (199 + 159 euro listino)

(199 + 159 euro listino) Il prodotto è spedito e venduto da Amazon, prezzi e disponibilità potrebbero variare nel tempo.

Fonte: Notizia ufficiale

