Xiaomi 15 Ultra ufficiale: le principali caratteristiche e prezzo (in Cina)

Ufficializzato in Cina il nuovo Xiaomi 15 Ultra: queste sono le sue principali caratteristiche hardware e il prezzo di vendita nel paese asiatico.

Come promesso Xiaomi oggi ha annunciato la variante Ultra della sua serie 15 per il mercato cinese, mentre per il mercato Europeo bisognerà aspettare fino al 2 marzo per la presentazione ufficiale.

Vediamo di conoscerlo un po’ meglio.

Xiaomi 15 Ultra ufficiale: ecco quello che dovete conoscere

Display e design

Lo Xiaomi 15 Ultra esce in Cina in tre varianti di colore Black, White, Silver Chrome.

La colorazione Black presenta un retro testurizzato antiscivolo, mentre il modello White ha una superficie incisa.

Su entrambi questi colori troviamo una scocca in alluminio con rifinitura in Vetro con tecnologia proprietaria Shield Glass 2.0, che promette protezioni da cadue 16 volte migliore rispetto alla generazione precedente.

Invece la variante in edizione speciale Silver Chrome utilizza fibra di vetro di qualità aerospaziale e pelle PU, che gli conferisce un aspetto ancora più premium simile ad una fotocamera professionale.

Avendo materiali diversi le versioni Black e White hanno uno spessore (9.35mm) e un peso (226 grammi) minore rispetto alla versione Silver Chrome che è spessa 9.48mm e pesa 236 grammi.

Tutte le versioni sono poi certificate IP68 per la resistenza all’acqua e alla sporcizia in generale.

Posteriormente si può notare ancora la grande isola fotografica circolare che comprende al suo interno tutti i sensori fotografici.

Frontalmente è presente un display LTPO AMOLED da 6.73 pollici di diagonale con risoluzione QHD+ 3200 x 1440 pixel, frequenza di aggiornamento adattiva fino a 120Hz, 3200 nits di luminosità di picco (HDR)

Il pannello supporta lo standard Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid ed è protetto da Xiaomi Shield Glass 2.0.

Sotto il display è presente il classico scanner per le impronte digitali che utilizza la tecnologia ad ultrasuoni.

Processore e memoria

Lo Xiaomi 15 Ultra monta il chipset Snapdragon 8 Elte, un Octa-Core a 3nm (2×4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6×3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) con GPU Adreno 830.

Il chipset viene affiancato da tre distinte versioni di memoria: 256GB di ram LPDDR5X e 256GB di memoria interna UFS 4.1, 16GB di ram e 512GB di rom, 16GB di ram e 1TB di memoria interna.

Multimedialità

Questo smartphone punta tantissimo sul comparto fotografico che sulla carta sembra essere spaziale.

La grande isola fotografica posteriore contiene quattro sensori:

Fotocamera principale Sony LYT-900 da 50 MP, f/1.6, 23 mm (grandangolo), tipo 1,0″, 1,6 µm, PDAF multidirezionale, OIS

Ultra Grandangolare Samsung JN5 da 50 MP, f/2.2, 14 mm, 115˚, 1/2,76″, 0,64 µm, PDAF a doppio pixel

Teleobbiettivo Sony IMX858 da 50 MP, f/1.8, 70 mm, 1/2,51″, 0,7 µm, PDAF a doppio pixel (10 cm – ∞), OIS, zoom ottico 3x

Teleobbiettivo Periscopico Samsung HP9 da 200 MP, f/2.6, 100 mm, 1/1,4″, 0,56 µm, PDAF multidirezionale, OIS, zoom ottico 4,3x

Queste fotocamere vengono inoltre aiutati da un sensore TOF 3D dedicato alla profondità, da un AF laser, un sensore spettro colore, ed utilizzano obiettivi ottimizzati da Leica.

Il sensore più innovativo dei quattro è sicuramente il periscopio, che secondo Xiaomi è in grado di catturare il 136% di luce in più rispetto a quello montato sullo Xiaomi 14 Ultra.

Per quanto riguarda la fotocamera anteriore troviamo un sensore 32 MP, f/2.0, 21 mm (ampio), 1/3.14″, 0.7µm.

Tutti e quattro le fotocamere posteriori possono registrare video in formato 8K a 30 fps e 4K a 60 fps, mentre la fotocamera anteriore può registrare video solo in 4K a 60 fps.

Per l’audio va ricordato la presenza degli altoparlanti stereo, ma l’assenza del classico jack da 3.5mm per le cuffie.

Connettività

Come da tradizione di Xiaomi, anche il 15 Ultra ha una connettività piena di opzioni:

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 tri band

Bluetooth 6.0

GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS

Chipset NFC

Porta ad Infrarossi

USB Tipo-C 3.2 Gen 2, DisplayPort (uscita video), OTG

Connessione 5G dual SIM + eSIM

Comunicazione satellitare bidirezionale (solo nei paesi dove sarà abilitato)

Batteria e sistema operativo

Lo Xiaomi 15 Ultra viene alimentato da una batteria interna da 6000 mAh che supporta la nuova tecnologia a carburo di silicio.

Va specificato che la batteria per la versione Globale- Europea potrebbe essere più piccola da 5410 mAh.

Lo smartphone supporta la ricarica rapida via cavo fino a 90W e la ricarica wireless fino a 80W (oltre la ricarica wireless inversa a 10W).

Come sistema operativo il telefono debutta nativamente con Android 15 e personalizzata il software HyperOS 2.

Xiaomi promette 4 anni di aggiornamenti del sistema operativo (quindi fino ad Android 19) e 6 anni di aggiornamenti funzionalità e patch di sicurezza.

Considerato che il software Cina e quello Europa possono differire, bisognerà vedere quali saranno le funzionalità AI e dell’interfaccia che saranno presenti con il debutto della versione venuta anche da noi.

Prezzo e disponibilità in Cina dello Xiaomi 15 Ultra

Lo smartphone in Cina è già disponibile alla vendita ad un prezzo base (12-256GB) di 6499 Yuan che fanno al cambio attuale circa 857 euro.

Il prezzo per la versione con 16GB di ram e 1TB di memoria interna arriva fino a 7799 Yuan, ovvero 1029 euro.

Ovviamente in prezzi in Europa saranno più elevati.

