Xiaomi 15 Ultra versione Globale: taglio di memoria e colori svelati

Ultime informazioni sul taglio di memoria e sui colori che saranno disponibili all’acquisto per il prossimo Xiaomi 15 Ultra: i dettagli.

Ci sono buone probabilità che lo Xiaomi 15 Ultra faccia il suo debutto ufficiale in Cina il prossimo mese, e poi venga annunciato insieme ai modelli base in Europa ad inizio marzo 2025 durante il MWC 2025.

Oggi abbiamo qualche dettaglio in più che riguarda i colori e la presunta versione di memoria della versione destinata al mercato Globale.

Xiaomi 15 Ultra versione globale: arriverà in una sola variante di memoria e tre colorazioni?

Il nuovo top di gamma dell’azienda cinese potrebbe arrivare in Europa in tre distinte colorazioni.

Da quello che è trapelato lo smartphone sarà disponibile nei colori nero, bianco e argento.

Invece in termini di versioni di memoria, pare che l’Ultra potrebbe arrivare in Europa in un unica variante da 16GB di ram e 512GB di memoria interna.

Ovviamente dato che non c’è ancora nulla di certo, potrebbero arrivare anche versioni con meno ram o più memoria interna: staremo a vedere.

Vi ricordo che lo Xiaomi 15 Ultra utilizzerà come i suoi fratelli minori (base e Pro) il chipset Snapdragon 8 Elite.

Lo smartphone dovrebbe essere alimentato da una batteria interna da 6000 mAh con supporto alla ricarica rapida via cavo a 90W e wireless a 50W.

La forza principale del telefono sarà sicuramente il comparto fotografico composta da quattro sensori.

Ci sarebbe infatti una fotocamera primaria da 1″ che utilizza il sensore Sony Lytia LYT-900, una fotocamera teleobiettivo periscopica da 200 MP, un’unità teleobiettivo da 50 MP e una fotocamera ultra grandangolare da 50 MP.

Considerato che al momento manca ancora l’ufficialità da parte di Xiaomi, vi preghiamo di prendere tutte queste notizie con il giusto distacco emotivo.

