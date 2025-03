Xiaomi 16 avrà un display più grande di Xiaomi 15? I rumors

Secondo recenti rumors il prossimo Xiaomi 16 avrà un display più grande rispetto a quello montato sull’attuale Xiaomi 15: non si punterà più sugli smartphone compatti?

A distanza di un paio di settimane dal lancio anche in Italia della serie Xiaomi 15, oggi alcuni rumors indicano che l’azienda cinese sta già lavorando al suo successore. lo Xiaomi 16.

Quest’ultimo sembra che non sarà compatto, ma avrà un display più grande.

Xiaomi 16 il display sarà più grande di Xiaomi 15? I dettagli trapelati (rumors)

Per chi non lo sapesse l’attuale Xiaomi 15 ha un display da 6.36 pollici di diagonale, un buon compromesso per chi vuole un display ancora di buone dimensioni integrato smartphone abbastanza compatto che permette anche l’uso con una mano sola.

Secondo recenti informazioni provenienti dalla Cina, il successore Xiaomi 16 potrebbe avere un display che oscillerebbe tra i 6.4 e i 6.7 pollici di diagonale.

Di fatto lo Xiaomi 16 potrebbe arrivare a montare un display simile a quello attualmente presente sullo Xiaomi 15 Pro (dispositivo che in Italia non è arrivato e si può acquistare solo in Cina).

Ma attenzione, oltre al display più grande pare che il modello 16 base introdurrà anche un interessante miglioria dal punto di vista del comparto fotografico.

Infatti potrebbe includere anche un teleobbiettivo periscopico, cosa che sullo Xiaomi 15 non troviamo (è solo un classico teleobbiettivo).

Questi cambiamenti saranno ottimizzati per rendere il più sottile possibile il prossimo smartphone serie 16.

Infatti il display più grande (quindi dimensioni più lunghe e larghe) e l’utilizzo di un teleobbiettivo periscopico sottile, permetterebbero l’integrazione di una batteria di grandi dimensioni anche se lo spessore della scocca sarà più sottile rispetto allo Xiaomi 15.

Considerato comunque che mancano ancora molti mesi al lancio della nuova serie Xiaomi 16, arriveranno in Cina solo a settembre-ottobre 2025, vi preghiamo di prendere la notizia con il giusto distacco emotivo.

Fonte: Via

SEGUIMI SU GOOGLE NEWS per le notizie, invece Su Telegram per le Offerte e i Coupon, sono pure su Flipboard