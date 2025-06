Xiaomi 16 rumors sulle presunte specifiche hardware finali

Queste potrebbero essere i primi dettagli sulle principali specifiche hardware del prossimo Xiaomi 16: ecco quello che è trapelato.

Da qualche settimana i rumors sul prossimo top di gamma Xiaomi 16 si fanno sempre più interessanti, svelando in parte alcune delle sue principali caratteristiche.

Oggi con alcune news aggiornate possiamo fare un riassunto più completo sui presunti dettagli finali del telefono.

Xiaomi 16 queste sono le sue presunte caratteristiche principali: i rumors

L’informatore cinese Digital Chat Station tramite il proprio account Weibo (un sito di microblogging) ha svelato le presunte specifiche del prossimo Xiaomi 16, aggiungendo alcune novità e riassumendo altre voci passate.

Da quello che scrive il top di gamma di Xiaomi debutterà con il chipset Snapdragon 8 Elite 2 di Qualcomm, che come sappiamo dovrebbe fare il suo debutto a fine settembre, inizio ottobre 2025.

Sulla carta il nuovo chipset di Qualcomm dovrebbe garantire fino ad un 25-30% di miglioramenti prestazionali (CPU e GPU) rispetto alla generazione precedente.

Il telefono utilizzerà un display compatto da 6.3 pollici (6.32-6.36″) di diagonale con tecnologia OLED, e bordi intorno al pannello molto sottili e simmetrici tra di loro.

Si prevede inoltre che lo smartphone monterà una tripla fotocamera posteriore, tutte con un sensore da 50MP.

Più nello specifico si parla di una camera principale con sensore da 1/1,3″, una fotocamera ultra-grandangolare e una tele-macro.

Il tutto dovrebbe essere alimentato da una batteria interna da 6800 mAh, con supporto alla ricarica rapida via cavo a 100W e probabilmente anche una ricarica wireless.

La scocca dovrebbe essere in metallo, e ci sarà una certificazione IP69 per quanto riguarda la resistenza all’acqua e alla sporcizia in generale.

Lo Xiaomi 16 debutterà con molta probabilità sul mercato con Android 16 e con la nuova interfaccia personalizzata HyperOS 3.0.

Le vendite in Cina dovrebbero partire entro la fine di ottobre di quest’anno, mentre per il suo debutto europeo (e quindi in Italia) probabilmente si dovrà aspettare fino a gennaio 2026.

Comunque dato che mancano ancora alcuni mesi al lancio ufficiale del prodotto, vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il giusto distacco emotivo.

Fonte: Via

