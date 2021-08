Xiaomi abbandona il brand MI sugli smartphone “premium”

Xiaomi ha ufficializzato che tutti i prossimi smartphone “premium” non utilizzeranno più nel nome il brand MI: ecco il comunicato ufficiale.

Ormai da parecchi anni Xiaomi ha commercializzato tutti i suoi smartphone con il famoso marchio “MI”, ma sembra proprio che l’azienda cinese voglia cambiare strategia di marketing.

Xiaomi cambia strategia di mercato abbandonando il proprio logo MI: i dettagli

Oggi infatti l’azienda ha rilasciato un comunicato ufficiale nel quale si annuncia l’abbandono del logo MI per tutti gli smartphone e tablet che saranno destinati alla fascia alta e top di gamma del mercato (e in futuro su tutti i dispositivi).

Di fatto i prossimi dispositivi premium si chiameranno solamente “Xiaomi” e non più “Xiaomi MI”.

Questa strategia di marketing a livello internazionale riprende quella già avvenuta dall’azienda nel mercato cinese dove il logo MI era già stato abbandonato.

Questo è il comunicato ufficiale:

“This change will unify our global brand presence and close the perception gap between the brand and its products. This change may take some time to take effect in all regions.

With introducing the new brand identity, two distinct product series will sit beneath the parent brand.

Xiaomi products represent the pinnacle of technology and offer a premium experience.

Redmi products bring big innovation at a more accessible price point and are aimed at a younger audience.

This differentiation is also reflected in our updated logos, with both the Xiaomi and Redmi logotypes under the parent brand logo.

The product series naming convention — Xiaomi and Redmi — will also be applied to our ecosystem and IoT products over time.”

Da quello che sappiamo i primi dispositivi a livello globale (quindi anche in Italia) che non utilizzeranno più il logo MI saranno:

lo Xiaomi Mix 4;

i prossimi Xiaomi 11T e 11T Pro;

i nuovi tablet Xiaomi Pad 5 (che però non sappiamo se arriveranno anche in Europa).

Inoltre anche gli store fisici dell’azienda cinese in Europa cambieranno nome commerciale: non saranno più i Mi Store ma prenderanno semplicemente il nome di Xiaomi Store.

