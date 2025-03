Xiaomi aggiornamento HyperOS 2 e HyperAI: la roadmap 2025

Nuova roadmap sulle tempistiche e sui dispositivi Xiaomi che saranno aggiornati nel 2025 alla HyperOS 2.0 e alla HyperAI basate su Android 15: i dettagli che dovete conoscere.

Xiaomi torna a fare un po’ più di chiarezza su quali dispositivi sarà installata la HyperOS 2.0 basata su Android 15 e la nuova versione HyperAI per le funzionalità dedicate all’intelligenza artificiale.

La nuova roadmap è aggiornata al 2025, mentre la precedente arrivava fino a fine 2024.

Xiaomi aggiornamento HyperOS 2 basato su Android 15 e funzionalità AI con HyperAI: i dettagli roadmap

HyperAI: la roadmap aggiornamento 2025

Partiamo con la HyperAI, ovvero il sistema software basato sull’intelligenza artificiale che permette agli smartphone e tablet Xiaomi di migliorare l’esperienza utente, applicare modifiche di editing immagini in automatico, gestire il riconoscimento vocale (trascrizione, traduzione etc.), ottimizzare la batteria etc.

Ebbene l’HyperAI è già disponibile sui nuovi Xiaomi 15 e 15 Ultra, e sui nuovi Tablet Xiaomi Pad 7 e 7 Pro.

Verrà installata su quest’altri dispositivi (smartphone e tablet) entro la fine di aprile 2025:

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 14

Xiaomi 14T Pro

Xiaomi 14T

Xiaomi MIX Flip

Redmi Note 14 Pro+ 5G

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4

HyperOS 2.0: roadmap aggiornamento al 2025

Per quanto riguarda invece il classico aggiornamento Android 15 con interfaccia HyperOS 2.0 quest’ultimo è già disponibile al 100% sugli Xiaomi 15, e 15 Ultra, sui Pad 7 e 7 Pro, sugli indossabili Xiaomi Watch S4, Redmi Watch 5.

E’ stato già installato o è in dirittura di arrivo entro la fine di marzo 2025 su questi dispositivi (smartphone, tablet e indossabili) Xiaomi:

Xiaomi MIX Flip

Xiaomi 14T Pro

Xiaomi 14T

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 14

Xiaomi 13T Pro

Redmi Note 13 Pro+ 5G

Redmi Note 13 Pro 5G

Redmi Note 13 Pro

Redmi Note 13 5G

Redmi Note 13

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4

Xiaomi Smart Band 9 Pro

I successivi dispositivi che saranno aggiornati lo riceveranno tra marzo e giugno 2025:

Redmi Note 14 Pro+ 5G

Redmi Note 14 Pro 5G

Redmi Note 14 Pro

Redmi Note 14 5G

Redmi Note 14

Redmi A3 Pro

Redmi 14C

Infine ci sono dispositivi che saranno aggiornati alla HyperOS 2.0 con Android 15 entro la fine di maggio 2025 (alcuni potrebbero averlo già ricevuto):

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13T

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Lite

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi 12T

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12

Mi 11 Ultra

Mi 11

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Redmi 13

Redmi 13C

Redmi 12

Redmi Note 12 Pro+ 5G

Redmi Note 12 Pro 5G

Redmi Note 12 5G

Redmi Note 12

Xiaomi Pad 6

Redmi Pad Pro 5G

Redmi Pad Pro

Redmi Pad SE 8.7 4G

Redmi Pad SE 8.7

Redmi Pad SE

Sulla carta quindi tutti i dispositivi Xiaomi compatibili saranno aggiornati tutti entro la prima metà del 2025.

Nella lista non sono compresi gli smartphone Poco, che avranno una roadmap separata dato che godranno di una versione HyperOS 2.0 modificata per Poco.

