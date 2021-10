Xiaomi Backpack 10L lo zaino impermeabile per smartphone, tablet prezzo 6,29 euro spedito da Europa

In offerta coupon meno di 7 euro spedizione inclusa lo Xiaomi Backpack 10L, uno zaino idrorepellente di medie dimensioni con comparti per il trasporto in semplicità di smartphone, tablet, accessori e altro.

Se siete abituati a portarvi in mobilità diversi oggetti tecnologici, che includono oltre allo smartphone anche un eventuale tablet, delle cuffie, un power bank etc, vi consigliamo lo Xiaomi BlackPack da 10 litri.

Zaino idrorepellente Xiaomi Backpack 20L

Sono disponibili i colori nero, azzurro, e rosa

Quali sono le principali caratteristiche dello zaino Xiaomi Backpack 10L?

Le dimensioni di questo zaino sono piuttosto compatte, pari a 34,00 x 22,50 x 13,00 cm con un peso che non supera i 165 grammi.

Con queste dimensioni medio-grandi, grazie alla divisione in vari comparti permette di inserire vari dispositivi, più o meno grandi, e permette una facile memorizzazione della posizione di quest’ultimi.

Sulla carta lo zaino è capace di contenere fino a 10 litri di spazio.

Potete inserire oggetti di dimensioni medio-piccole, come una macchina fotografica, uno smartphone, un tablet ma state sempre attenti durante il trasporto perché si tratta sempre di uno zaino che non ha protezioni super resistenti ai forti urti.

Per i piccoli oggetti sono presenti pure 3 tasche esterne, una centrale con zip e due senza.

All’interno dello zaino è presente pure una piccola tasca dove potete eventualmente inserire documenti che non volete che si bagnino.

Infatti il materiale dello Xiaomi Backpack 10L è completamente idrorepellente, quindi anche sotto la pioggia il contenuto al suo interno, se lo chiudete bene, non si bagnerà.

In sostanza è uno zaino economico ma di buona fattura, da utilizzare per il trasporto in comodità di oggetti tecnologici di medie dimensioni durante la giornata (o quant’altro riuscite a infilarci!) con un minimo di accortezza.