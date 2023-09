Xiaomi Band 8 data annuncio in Italia svelata

Xiaomi Band 8 abbiamo finalmente la data di annuncio in Italia per la nuova Smart band che strizza l’occhio alla moda: i dettagli.

Se siete interessati agli indossabili Xiaomi, sapete già da tempo che l’azienda ha presentato in Cina la sua smart band di ottava generazione, ovvero la Band 8.

Oggi abbiamo conferma che anche quest’ultimo prodotto arriverà in Italia.

Xiaomi Band 8 ecco la data di annuncio in Italia: i dettagli da sapere

Ebbene Xiaomi tramite un banner pubblicitario ha affermato che la Band 8 sarà presentata e ufficializzata per il mercato italiano proprio domani 26 settembre 2023 alle ore 14.00 italiane.

L’evento mediatico di fatto è quello che comprenderà pure l’annuncio degli Xiaomi 13T e 13T Pro, e quello dei nuovi Xiaomi Watch 2 Pro.

Come si può ben vedere dal banner pubblicitario non ci sono ancora dettagli che riguardano il prezzo in Italia della nuova smart band, ma considerato il prezzo di vendita dell’attuale Band 7, la Xiaomi Band 8 potrebbe debuttare intorno ai 60-65 euro (ai quali sullo Xiaomi Store vanno aggiunte pure 5 euro di spese di spedizione)

Se volete risparmiare fin da subito, vi segnaliamo un offerta sul nostro canale Telegram che vi permette di acquistare la Band 8 a 37 euro spedizione inclusa nella versione Globale, quindi con supporto in lingua Italiana e aggiornamenti OTA ufficiali.

Invece se non conoscete ancora i dettagli e le caratteristiche hardware della Xiaomi Band 8, vi consigliamo di leggere il nostro precedente articolo.

Comunque domani avremo tutte le indicazioni in merito, e magari aggiorneremo direttamente l’articolo per farvi conoscere il prezzo ufficiale in Italia.

