Xiaomi Band 8 Pro in arrivo: primi dettagli svelati

Il 14 agosto 2023 saranno presentati i nuovi smart band Xiaomi Band 8 Pro in Cina: primi dettagli svelati.

Xiaomi ha di fatto ufficializzato per il 14 agosto 2023 un evento mediatico nel quale veranno presentati due nuovi dispositivi: gli Xiaomi Pad 6 Max e gli Xiaomi Band 8 Pro.

Quest’ultimi sono i successori degli attuale Band 7 Pro già commercializzati in Italia.

Xiaomi Band 8 Pro in arrivo: ecco le presunte caratteristiche hardware principali

Nonostante i nuovi indossabili non sono stati ancora ufficialmente svelati dall’azienda coreana, vari rumors provenienti dalla Cine ne avrebbero già svelato la maggior parte delle caratteristiche hardware.

Secondo quanto è trapelato la Xiaomi Band 8 Pro si presenterebbe con un display rettangolare AMOLED da 1.74 pollici di diagonale, frequenza di aggiornamento classica a 60Hz e probabilmente una elevata luminosità per la lettura dei dati alla luce del sole.

La scocca dovrebbe essere in metallo, conferendoli di fatto una spetto premium.

Il display dovrebbe garantire la funzionalità Always-On-Display, ci dovrebbe essere il GPS per il tracking anche senza collegamento diretto allo smartphone, e il chipset NFC per i pagamenti in mobilità (almeno in Cina).

Non mancheranno ovviamente tutti i sensori dedicati al fitness per il monitoraggio della salute, come il un cardiofrequenzimetro e un sensore SpO2, il monitoraggio delle calorie, dei passi, del sonno e tanto altro.

Ovviamente tutti i dettagli definitivi saranno annunciati da Xiaomi il 14 agosto 2023 con la presentazione ufficiale.

