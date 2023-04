Xiaomi Band 8 ufficale: caratteristiche e prezzo (in Cina)

Ufficiale la nuova smart band Xiaomi Band 8 in Cina: principali caratteristiche hardware e prezzo di vendita.

Dopo aver presentato gli Xiaomi 13 Ultra, gli Xiaomi Pad 6 e 6 Pro, l’azienda cinese ha presentato pure un nuovo accessorio per il fitness che strizza l’occhio anche alla moda: la Band 8.

Xiaomi Band 8: principali caratteristiche e prezzo di vendita

La versione numero 8 della famosa smart band di Xiaomi implementa un display Amoled da 1.62 pollici di diagonale con risoluzione 490 x 192 pixel.

Il display ha una frequenza di aggiornamento standard a 60Hz, ma ha ottimi valori di luminosità: 600 Nits.

Di fatto il pannello è 100 nit più luminoso rispetto alla passata Smart Band 7, che già aveva un ottima visuale all’aperto.

Non manca pure la funzionalità AOD (Always on Display), e si potranno sfruttare più di 200 diversi tipi di quadranti anche personalizzabili.

Esteticamente la nuova Xiaomi Band 8 si contraddistingue per avere un quantitativo piuttosto elevato di cinturini ufficiali, fatti con materiali diversi: pelle, tessuto di nylon e metallo in vari stili.

La scocca è in allumino, il che la rande ancora più premium e alla moda.

La Smart Band può essere abbinata pure ad un accessorio che gli permette di trasformarsi in un pendente o di attaccarsi tramite clip alle scarpe in modo da sfruttare un tracking e un monitoraggio della postura più avanzato.

La Band 8 si presenta molto leggera, pesa appena 27 grammi, ha dimensioni pari a 48 x 22,5 x 10,99 mm e ha la certificazione IP68 per resistere sott’acqua fino a 5ATM.

Lato sensoristica troviamo i classici sensori quali cardiofrequenzimetro, un rilevatore del livello di ossigeno nel sangue (SPO2). il monitoraggio del sonno e dello stress.

Non è presente il GPS, ma troviamo il chipset NFC, il Bluetooth versione 5.2, c’è il sensore per la regolazione automatica della luminosità e la versione globale supporterà l’assistente globale Alexa.

Il software grazie ai vari sensori è in grado di riconoscere e gestire oltre 150 modalità di attività sportive, tra cui è stata inclusa la nuova attività Boxe.

La Band 8 durante queste 150 modalità sportive ci potrà fornire informazioni generiche come battito cardiaco, respirazione, tempo necessario a riprendere fiato, livelli di ossigeno nel sangue e il parametro VO2 Max.

Buona l’autonomia generazione con utilizzo moderato: la smart band dovrebbe infatti garantire fino a 16 giorni.

Xiaomi afferma che l’accessorio è in grado di garantire comunque almeno 6 giorni d’autonomia con utilizzo intenso e con AOD sempre attivo.

L’autonomia è garantita da una batteria interna da 190 mAh che viene ricaricata tramite il classico cavo magnetico a 2 pin.

Prezzo e disponibilità Xiaomi Band 8

Al momento la nuova Band 8 è disponibile all’acquisto solo in Cina ad un prezzo di listino di 239 Yuan (30 euro) per la versione senza chipset NFC, mentre quella con NFC è venduta a 279 Yuan (37 euro).

Ovviamente questi prezzi saranno decisamente più elevati quando Xiaomi deciderà di commercializzarla anche in Europa.

Sfortunatamente prezzi e disponibilità nel nostro paese non sono ancora disponibili.

