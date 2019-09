Xiaomi Black Shark 2 Pro e Rog Phone 2 i top della classifica AnTuTu di agosto 2019

AnTuTu ha svelato la classifica dei 10 smartphone android più veloci grazie ai dati raccolti fino ad agosto 2019: Xiaomi Black Shark 2 e Asus Rog Phone 2 fanno da padroni.

Torna la consuetudinaria classifica AnTuTu che mostra secondo il famoso Benchmark quali sono gli smartphone Android, attualmente commercializzati, più veloci sul mercato.

La classifica in questione riguarda gli smartphone che sono stati commercializzati prima della fine di agosto 2019 e comprende anche dispositivi venduti unicamente in Cina o in Asia.

Classifica AnTuTu agosto 2019: la top 10 degli smartphone Android

Grazie all’implementazione del nuovo chipset Snapdragon 855 Plus, due smartphone made in Cina ottengono il punteggio più alto e distanziano di netto la concorrenza.

Al primo posto troviamo infatti lo Xiaomi Black Shark 2 Pro (12GB di ram e 256GB di rom) che ottiene un punteggio medio nel Benchmark AnTuTu pari a 469.708.

Distanziato da una manciata di punti, al secondo posto c’è l’Asus Rog Phone 2 (8GBd i ram e 128GB di rom) che ottiene un punteggio medio pari a 469.590.

Dal terzo posto in poi troviamo invece tutti smartphone Android che utilizzano il chipset Snapdragon 855 normale.

Infatti compare l’OnePlus 7 Pro con i suoi 447.345 punti nella sua versione da 12GB di ram e 256GB di memoria interna.

A seguire, quindi uscendo dal podio, troviamo lo ZTE Nubia Red Magic 3 con 443.452 punti, l’OnePlus 7 (12+256GB) con i sui 443.241 punti e poi il Black Shark 2 con il punteggio medio di 442.971.

Lo Xiaomi Mi 9 Explorer che fino a un paio di mesi fa era considerato il più veloce secondo il test AnTuTu scende di fatto alla settima posizione con il suo punteggio medio di 440.740.

Le ultime tre posizioni, dall’ottava alla decima, vengono occupate rispettivamente dall’Axon 10 Pro 5G (437.591 punti), dal Meizu 16S (433.388 punti) e infine dallo Xiaomi Redmi K20 Pro (432.159 punti).

Sulla carta questa classifica dovrebbe rimanere abbastanza stabile fino a ottobre 2019, mese che vedrà l’arrivo sul mercato di tanti nuovi smartphone top di gamma, tra cui i dispositivi Huawei che monteranno il nuovo chipset Kirin 990.