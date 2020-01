Xiaomi Black Shark 3 5G: il primo smartphone con 16GB di ram?

Secondo nuovi rumors nel 2020 vedremo i primi smartphone con ben 16GB di memoria ram: il primo potrebbe essere lo Xiaomi Black Shark 3 5G.

Gli appassionati di videogiochi su Android conosceranno benissimo il marchio Black Shark di Xiaomi.

Per chi non lo sapesse ancora, gli Xiaomi Black Shark sono degli smartphone ottimizzati per il Gaming, grazie a prestazioni e accessori che migliorano l’esperienza d’uso rispetto ad altri dispositivi mobili.

Xiaomi Black Shark 3 5G in arrivo nel 2020: primo smartphone con 16GB di ram?

Il marchio Black Shark sta ottenendo dei buoni successi commerciali, e Xiaomi pare sia già interessata a lanciare durante il 2020 un nuovo dispositivo.

Dopo i Black Shark 2 e 2 Pro rilasciati nel 2019, quest’anno dovrebbe debuttare il nuovo Black Shark 3 5G.

Come potete vedere dal nome il nuovo smartphone supporterà nativamente la connettività mobile 5G, e sulla carta potrebbe essere il primo smartphone ad implementare la bellezza di 16GB di ram.

Ad oggi i Black Shark 2 Pro raggiungono i 12GB di ram quindi arrivare a 16GB nel corso del 2020 non è certo impossibile, ma può essere considerata una normale evoluzione tecnologica.

C’è chi ovviamente ritiene inutile avere così tanta memoria ram su uno smartphone, dato che per molti già 8GB di ram sono più che sufficienti per una buona esperienza d’uso.

Sta di fatto che comunque i produttori cercano di incentivare le vendite introducendo il maggior numero di novità rispetto al modello precedente, anche se magari non del tutto utili.

Per adesso non sappiamo quando effettivamente Xiaomi lancerà sul mercato il prossimo Black Shark 3 5G: pensiamo che il dispositivo arriverà nella seconda metà di quest’anno.

Fonte: Via Twitter