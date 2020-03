Xiaomi Black Shark 3 e 3 Pro ufficiali: prezzo e caratteristiche

Xiaomi Black Shark 3 e 3 Pro sono stati ufficializzati in Cina: ecco le principali caratteristiche hardware e il prezzo di vendita nel paese asiatico.

Sono stati ufficializzati in Cina i due nuovi smartphone android dedicati ai gamers del sotto marchio di Xiaomi: Black Shark.

I nuovi prodotti prendono il nome di Black Shark 3 e 3 Pro, e presentano alcune differenze hardware tra di loro.

Xiaomi Black Shark 3 e 3 Pro ufficiali: ecco le principali caratteristiche e il prezzo di vendita in Cina

Xiaomi Black Shark 3 Pro: le caratteristiche hardware

La versione Pro del Black Shark 3 si presenta con un display OLED da ben 7.1 pollici di diagonale e risoluzione nativa QHD+, con un refresh rate impostato a 90Hz.

E’ caratterizzato dall’avere il touch screen più sensibile e veloce sul mercato grazie ad un campionamento al tocco pari a 270Hz.

Gli utenti appassionati di Gaming otterranno prestazioni molto fluide nei videogiochi grazie alla presenza del chipset Snapdragon 865 e alla GPU Adreno 650.

Ovviamente è presente un sistema di dissipazione a liquido che è stato potenziato per garantire temperature in Gaming sempre sotto controllo.

La versione Pro esce in due varianti: una con 8GB e una con 12GB di memoria ram che vengono sempre affiancati a 256GB di memoria interna.

C’è da sottolineare che la versione da 8GB di ram utilizza ancora la tecnologia LPDDR4, mentre la versione da 12GB monta le ram LPDDR5 che offrono prestazioni migliori.

Grazie al nuovo chipset Snapdragon 865 è garantita la nuova connettività Wifi 6 e ovviamente il supporto alla connessione mobile 5G.

Per lunghe sessioni di Gaming, lo smartphone è stato dotato di una batteria interna da 5000 mAh che gode pure del supporto della ricarica rapida a ben 65W.

Xiaomi afferma che lo smartphone è in grado di ricaricare la batteria da zero a 100 in appena 38 minuti.

E’ una caratteristica molto utile sopratutto per i videogiocatori che vogliono effettuare una ricarica rapida per godere ancora di qualche ora di sessione gaming.

Chi proprio non può fare a meno di continuare a giocare, è presente pure un caricabatteria magnetico come accessorio che vi permette di continuare ad utilizzare lo smartphone e ricarica contemporaneamente la batteria a 18W tramite la porta Usb Type C.

Rispetto al modello Black Shark 2, adesso lo Xiaomi Black Shark 3 dispone di grilletti con tasti fisici e non più a sfioramento che sono con tecnologia Pop UP.

Possono quindi comparire e scomparire a seconda delle necessità dell’utente, e sono garantiti per oltre 300.000 aperture e chiusure.

Lato multimediale questo Shark 3 Pro si presenta con una tripla fotocamera posteriore così composta:

Sensore principale da 64MP con apertura lenti f/1.8;

Grandangolare da 13MP;

Sensore di profondità da 5MP.

Per gli amanti degli scatti selfie, è presente una fotocamera anteriore con sensore da 20MP.

E’ presente pure il classico jack da 3.5mm per le cuffie.

Xiaomi Black Shark 3: le differenze rispetto alla versione Pro

La versione non Pro del Black Shark 3 si presenta con un display più piccolo da 6.67 pollici di diagonale con risoluzione FHD+ e refresh rate a 90Hz.

Questa variante manca dei grilletti fisici a POP UP della versione Pro, ha una batteria più piccola da 4720 mAh e offre tre varianti diverse di memoria:

8GB di ram e 128GB di rom;

12GB di ram e 128GB di rom;

12GB di ram e 256GB di rom.

Il resto del comparto hardware, quindi processore, tipo di memoria ram, fotocamera, ricarica rapida e connettività rimane la stessa.

Va ricordato che entrambi gli smartphone hanno un design quasi identico, dato che cambiano solo le dimensioni e la presenza o meno dei grilletti POP UP.

Prezzo e disponibilità in Cina

La versione non Pro sarà disponibile all’acquisto nei colori Lightning Black, Armor Grey e Star Silver ad un prezzo di base di 3499 Yuan (circa 452 euro) a partire dal 6 marzo 2020.

Invece il modello Pro si potrà acquistare nei colori Phantom Black e Armor Grey a partire da 4699 Yuan (607 euro al cambio attuale) a partire dal 17 marzo 2020.