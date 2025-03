Xiaomi Box TV S 3rd Gen ufficiale: differenze con la 2nd Gen

Xiaomi Box TV S 3rd Gen con Google TV è stato ufficializzato sul sito globale dell’azienda cinese: ecco le principali differenze rispetto alla 2nd Gen.

A distanza di poco meno di due anni, aprile 2023, Xiaomi aggiorna il suo famoso e compatto TV BOX, con sistema operativo Android TV, alla terza generazione.

Ci sono differenze che dovete conoscere: scopriamo i dettagli.

Xiaomi Box TV S 3rd Gen è ufficiale: le principali differenze con la versione 2nd Gen

Vi evidenzieremo in grassetto le differenze della 3rd Gen con la 2nd Gen.

Design

Esternamente la 3rd Gen presenta un design del case meno squadrato e decisamente più arrotondato e curvato rispetto alla seconda generazione.

Le dimensioni solo leggermente aumentate (97 x 97 x 17m vs 95 x 95 x 16,7mm) e il peso dovrebbe essere del tutto invariato.

Chipset e memoria

Il primo importante cambiamento dello Xiaomi Box TV S 3rd Gen risiede nel chipset.

Infatti al terza generazione utilizza un nuovo chipset quad-core Cortex A55 con frequenza massima di 2.5Ghz (vs 2.0Ghz seconda generazione) e processo produttivo a 6nm (VS 12nm).

Secondo Xiaomi il nuovo chipset lato CPU offre prestazioni del 25% superiori rispetto alla passata generazione.

Miglioramenti ancora più significativi sono stati apportati al comparto GPU con l’utilizzo della nuova MALI G310 V2 che, rispetto alla Mali G31 MP2 del modello di seconda generazione, offre fino al 130% in più di prestazioni.

Anche se Xiaomi non specifica il nome completo del chipset, dovrebbe trattarsi del nuovo chipset Amlogic S905X5M.

Il nuovo Amlogic S905X5M in più supporta pure la funzionalità basata sull’intelligenza artificiale AI-enhanced super-resolution (AI-SR) per l’upscaling di qualità dei contenuti a bassa risoluzione in 4K Ultra HD.

Viene migliorata pure la memoria interna che da 8GB del modello di seconda generazione passa a 32GB.

Rimane invece invariata la memoria ram a 2GB ma non sappiamo se il nuovo box utilizza memorie più veloci rispetto alle DDR3 montate sulla seconda generazione.

Codifica video e audio, supporto formati

Lato decodifica video rimangono invariati i principali codecs supportati fino ad una risoluzione massima di 4K a 60 fps:

h264 e h265 HEVC a 10bit

AV1

VP9

Vengono supportati poi i più moderni formati video in HDR: come HDR10+ e Dolby Vision già presenti sul box di seconda generazione.

Migliora invece il supporto ai codecs audio data l’introduzione del formato Dolby Audio® DTS:X, un passo in avanti rispetto al DTS:HD presente sul modello precedente.

Connettività

La connettività supporta adesso lo standard Wi-Fi 6 dual band (rispetto al Wi-Fi 5 del modello 2nd gen), rimane invece invariato il Bluetooth 5.2, la porta HDMI 2.1 e la porta USB 2.0.

Come sistema operativo troviamo sempre Google TV certificato anche se non viene specificata la versione (pensiamo sia la versione 12 e non più la versione 11 presente sul modello di seconda generazione).

Con Google TV c’è il supporto all’assistente Google e a Google Cast.

Il Box di 3rd Gen come quello di 2nd Gen viene gestito dal telecomando Bluetooth che a livello di tasti funzioni e design rimane praticamente invariato.

Prezzo e disponibilità Xiaomi Box TV S 3rd Gen

Non sappiamo quando lo Xiaomi Box TV S 3rd Gen sarà disponibile all’acquisto anche in Europa e a che prezzo: bisognerà aspettare un comunicato ufficiale nelle prossime settimane.

Sulla carta potrebbe costare tra i 59 e i 69 euro in Italia di listino.

