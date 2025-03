Xiaomi Buds 5 Pro ufficiale in Italia: prezzo promo

Ufficializzate in Italia le nuove TWS top di gamma Xiaomi Buds 5 Pro che grazie ad un trucco possono essere acquistate risparmiando oltre il 40% del prezzo di listino al lancio.

Annunciate pochi giorni fa in Cina, le Xiaomi Buds 5 Pro arrivano anche in Italia: vi segnaliamo come acquistarle risparmiando oltre 40% del prezzo di vendita.

Xiaomi Buds 5 Pro sono disponibili in Italia: il prezzo promo con trucco

Se no conoscete le nuova TWS top di gamma di Xiaomi per il 2025, vi consigliamo di leggere i dettagli sulle loro caratteristiche tecniche.

Ebbene queste Buds 5 Pro escono in due varianti nel nostro paese:

versione solo connettività Bluetooth nelle colorazioni Ceramic White e Titan Gray al prezzo di 199,99 euro

versione con connettività aggiuntiva Wi-Fi nella colorazione Translucent Black al prezzo di 219,99 euro

Grazie ad un trucchetto (prodotto economico + funzione acquista insieme) segnalato sul nostro canale Telegram HWBrain è possibile acquistare queste TWS con uno sconto tra i 90 e i 100 euro

la versione solo Bluetooth a 109,90 euro (VS 199,99 euro)

(VS 199,99 euro) la versione con Wi-Fi a 119,99 euro (VS 219,99 euro)

(VS 219,99 euro) Ecco un esempio di prova acquistando la versione Bluetooth usufruendo dello sconto con trucco:





