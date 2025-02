Xiaomi Buds 5 Pro ufficiali con connessione Wi-Fi

Ufficiali in Cina le nuove TWS Xiaomi Buds 5 Pro che oltre al Bluetooth supportano pure la connessione Wi-Fi per un bit-rate audio più elevato: le caratteristiche.

Tipicamente le cuffie TWS senza fili utilizzano solo la connessione Bluetooth, ma le nuove Xiaomi Buds 5 Pro puntano a raggiungere nuovi livelli di trasmissione per una qualità audio superiore.

Xiaomi Buds 5 Pro ufficiali in Cina: possono utilizzare pure la connettività Wi-Fi

Connettività Bluetooth + Wi-Fi: i vantaggi

Le Xiaomi Buds 5 Pro integrano al loro interno la piattaforma audio Snapdragon S7+ per l’audio Bluetooth ad alta definizione 48kHz/24-bit che può raggiungere un bit-rate fino a 2.1 Mbps

Queste cuffie senza fili però supportano anche il Wi-Fi (connettività al momento compatibile con gli Xiaomi 15 Ultra, ma potrebbe allargarsi anche ad altri telefoni in futuro) per aumentare il bit-rate a 4,2 Mbps, permettendogli di riprodurre un audio lossless a 96 kHz/24 bit.

Ma la possibilità di utilizzare la connessione Wi-Fi ha un altro vantaggio, ovvero abilitare la tecnologia XPAN ( eXpanded Personal Area Network) di Qualcomm.

E’ un sistema che permette di convogliare l’audio alle cuffie da tutto l’ambiente smart circostante mantenendo basso il consumo energetico.

La tecnologia XPAN permette di ottenere un audio ad alta larghezza di banda, bassa latenza e pure l’audio immersivo con head tracking.

Altre caratteristiche tecniche

Le altre caratteristiche tecniche delle Xiaomi Buds 5 Pro, consistono in un driver audio doppio con doppio DAC e amplificatore, che garantiscono una frequenza di riproduzione tra 15 Hz e 50 kHz.

L’audio è stato ottimizzato dai professionisti di Golden Ears di Harman.

Questi TWS supportano anche la cancellazione attiva del rumore, che grazie a 3 microfoni per singolo auricolari permettono di arrivare a cancellare fino a 55db di rumore ambientale, o del vento fino a 15 m/s.

L’autonomia arriva fino a 8 ore di ascolto continuo tramite tecnologia Bluetooth, mentre con tecnologia Wi-Fi l’autonomia sale fino a 10 ore.

La custodia ha ovviamente una batteria interna, che permette di raggiungere un autonomia complessiva fino a 40 ore.

E’ supportata la ricarica classica via cavo che quella wireless.

Tra le altre funzionalità troviamo la condivisione audio (fino a due paia per smartphone), gli steli sono sensibili al tocco e alla pressione (per controllare volume, tracce etc.)

Le TWS sono classificate IP54 per la resistenza all’acqua e alla sporcizia in generale.

Prezzo e disponibilità in Cina delle Xiaomi Buds 5 Pro

Per quanto riguarda il costo, la versione solo Bluetooth viene proposta in Cina a 1300 Yuan (circa 170 euro), mentre la versione Bluetooth + Wi-Fi (nella sola colorazione nera) hanno un costo di 1500 Yuan, circa 198 euro al cambio attuale.

