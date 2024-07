Xiaomi Buds 5 ufficiali in Cina: prezzo e caratteristiche

Le nuove TWS Xiaomi Buds 5 sono state ufficializzate in Cina: ecco i dettagli tecnici e il loro prezzo di vendita (dovrebbero arrivare pure in Europa).

La serie di auricolari senza fili Xiaomi Buds è arrivata alla quinta generazione.

Scopriamo qualche dettaglio in più sul prodotto.

Xiaomi Buds 5 sono ufficiali: prezzo di vendita (in Cina) e caratteristiche principali

Le nuove Buds 5 utilizzano un design “semi-in-ear” ottimizzato per renderlo il più confortevole possibile: Xiaomi afferma che gli utenti difficilmente si renderanno conto di utilizzarle.

Ogni Buds ha un peso di appena 4.2 grammi ma la batteria interna permette di ottenere un autonomia pari a 6.5 ore di utilizzo, autonomia che sale fino a 39 ore con l’utilizzo della custodia.

Al suo interno è posizionato un driver audio dinamico da 11mm che garantisce un audio in alta definizione.

Come codecs audio vengono supportati gli standard aptX Lossless di Qualcomm (fino a 2,1 Mbps) e l’audio è ottimizzato tramite profili Harman AudioEFX.

Le buds supportano pure la cancellazione attiva del rumore (ANC) grazie ai tre microfoni integrati per buds, c’è il supporto all’audio spaziale e alla connettività multi-point.

Le Xiaomi Buds 5 hanno inoltre la certificazione IP54 per la resistenza contro la polvere, sporcizia in generale e schizzi d’acqua/sudore.

Al momento le Buds 5 sono commercializzate in Cina nella colorazione oro e nero ad un prezzo di vendita pari a 700 Yuan, che al cambio attuale fanno circa 89 euro.

Sulla carta queste TWS arriveranno anche in Europa (e quindi pure in Italia), ma bisognerà per questo aspettare un comunicato ufficiale da parte di Xiaomi.

SEGUIMI SU FLIPBOARD , su GOOGLE NEWS per le notizie, invece Su Telegram per le Offerte e i Coupon