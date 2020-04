Xiaomi conferma nuovi Redmi Note 9 a livello globale: la data dell’annuncio

Xiaomi ha ufficializzato che entro la fine di aprile 2020 presenterà nuovi dispositivi della serie Redmi Note 9 a livello globale: data e supposizioni.

Xiaomi tramite i propri social media ha ufficializzato che in data 30 aprile 2020 si terrà un evento nel quale saranno presentati nuovi dispositivi della serie Redmi Note 9 a livello globale.

Sfortunatamente l’azienda cinese non specifica i singoli dispositivi, ma fa riferimento solo alla gamma in generale.

Da quello che possiamo leggere comunque i dispositivi saranno più di uno, considerato che l’azienda cinese si rivolge con il plurale.

Quali potrebbero essere i nuovi dispositivi globali della serie Redmi Note 9 che saranno annunciati da Xiaomi il 30 aprile 2020?

Adesso dobbiamo fare alcune considerazioni per chiarire la situazione a livello commerciale.

Come i più attenti sapranno già Xiaomi ha già presentato i Cina i Redmi Note 9 Pro e Note 9 Pro Max.

Il Note 9 Pro è stato già ufficializzato a livello globale con il nuovo nome commerciale di Note 9S ed è già stato inserito tra i dispositivi acquistabili in Italia nello Xiaomi Mi Store.

Sappiamo che di recente Xiaomi ha certificato tramite TENAA il Redmi Note 9 Base, quindi sulla carta dovrebbero arrivare due nuovi prodotti.

Pensiamo infatti ad una variante Globale del Note 9 Pro Max (disponibile al momento solo in Cina) e di una variante globale anche del Note 9, che però deve essere ancora annunciato ufficialmente.

Ovviamente non sappiamo quali saranno i possibili nomi commerciali dei due nuovi prodotti: potrebbero cambiare o rimanere identici a quelli in Cina; questo non è certo.

Non ci resta quindi che aspettare il 30 aprile 2020 per conoscere tutti i dettagli sulle strategie di marketing di Xiaomi per i nuovi dispositivi della serie Note 9.

Fonte: Notizia ufficiale Xiaomi via Twitter