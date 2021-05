Xiaomi dimostra la ricarica a 200W via cavo e 120W wireless sulla batteria di un MI 11 Pro

Xiaomi in un video dimostra come la ricarica rapida via cavo a 200W può ricaricare da zero a 100 la batteria di uno Xiaomi MI 11 Pro in soli 8 minuti; c’è pure la ricarica wireless a 120W.

Nel 2019 Xiaomi aveva stuzzicato i consumatori mostrando un demo per una ricarica rapida via cavo funzionante alla potenza massima di 100W.

Oggi l’azienda cinese ha sviluppato una tecnologia ancora più veloce che permette di ricaricare le batterie ad una potenza massima via cavo a 200W.

La tecnologia a 200W viene denominata da Xiaomi HyperCharging, e comprende pure la tecnologia wireless con potenza massima a 120W.

L’azienda asiatica afferma che con la ricarica rapida a 200W via cavo si può ricaricare la batteria da 4000 mAh di uno Xiaomi MI 11 Pro in appena 8 minuti.

Utilizzando invece la ricarica wireless a 120W, la stessa batteria del Mi 11 Pro può essere ricaricata da zero a cento in giusto 15 minuti.

Questo è il video dimostrativo diffuso dalla società sul proprio canale ufficiale Twitter:

Charge up to 100% in just 8 minutes using wired charging and 15 minutes wirelessly! #XiaomiHyperCharge

Too good to be true? Check out the timer yourself! #InnovationForEveryone pic.twitter.com/muBTPkRchl

