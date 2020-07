Xiaomi Evento il 15 luglio 2020: Mi Smart Band 5, Mi TV Stick, e altro in arrivo

Xiaomi ha ufficializzato un evento mediatico nel quale annuncerà le versioni globali di vari prodotti: attesi la Mi Smart Band 5, la Mi TV Stick, un nuovo scooter elettrico e altro.

Tra poco meno di una settimana Xiaomi presenterà al grande pubblico al di fuori della Cina una serie di nuovi prodotti che saranno così venduti a livello globale.

Xiaomi presidierà un nuovo evento mediatico 15 luglio 2020: ecco le possibili novità in arrivo

Infatti in data 15 luglio 2020 alle ore 16.00 italiane Xiaomi terrà un evento chiamato “Ecosystem Product Launch“, e grazie al banner pubblicitario si possono già intravedere i nuovi prodotti.

Da quello che si può capire l’azienda cinese presenterà a livello globale un nuovo smartphone, che sulla carta dovrebbe essere il Redmi 9 che non è stato ancora del tutto ufficializzato in Europa (in Spagna e Italia è già acquistabile).

Non va dimenticato poi il nuovo indossabile Mi Smart Band 5, il successore dell’attuale Mi Band 4, che dovrebbe essere presentato nella versione con o senza chipset NFC.

Dovrebbe essere presentato poi un nuovo scooter elettrico, forse un Mi Scooter 2 Pro, un nuovo altoparlante bluetooth (forse il Mi Smart Home Hub) e anche il nuovo Mi TV Stick (normale e 4K) con sistema operativo Android TV.

Potrebbe essere presentata pure la nuova gamma di TV, Xiaomi MI TV Master con schermo OLED e frequenza di funzionamento a 120Hz, ma gli esperti propendono più alla presentazione delle classiche Xiaomi Mi TV 4S e 4A con pannello LED annunciate già in Italia e in Spagna.

Di fatto conosceremo tutti i dettagli tra 5 giorni.

Fonte: Notizia ufficiale via Twitter