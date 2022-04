Xiaomi Fan Festival: smartphone Poco, Redmi scontatissimi con offerta coupon

Fino al 13 aprile 2022 su Ebay si festeggia la Xiaomi Fan Festival con sconti corposi su smartphone Poco, Redmi grazie ad un coupon con sconto del 15%. Alcuni esempi.

Se siete intenzionati a cambiare smartphone e acquistarne uno del marchio Xiaomi (compreso Redmi e Poco), questo potrebbe essere il momento adatto.

Avete infatti tempo fino al 13 aprile 2022 per sfruttare la nuova promo Xiaomi Fan Festival di Ebay con il nuovo codice coupon con sconto del 15%.

Xiaomi Fan Festival 2022 su Ebay: esempi di offerte su smartphone Poco, Redmi e altro

Partiamo subito dicendo che se state cercando già qualcosa di specifico, potete controllare se lo trovate nelle offerte in generale della promo Xiaomi Fan Festival tramite questo LINK https://ebay.us/ordJpQ.

Di seguito segnaliamo alcune delle offerte a seconda del marchio dell’azienda cinese.

Smartphone e tablet Xiaomi in offerta al Fan Festival 2022 (esempi)

Xiaomi 11 Lite 5G NE 6 + 128GB NFC Smartphone Versione Globale

Prezzo: 237,15 euro VAT e spedizione inclusa

Coupon: ITMIFEST22

Spedizione da Svizzera (Consegna in 5-7 giorni lavorativi, dogana tutto incluso)

Garanzia Xiaomi Europa 2 anni

14 giorni per il rimborso | L’acquirente paga le spese di spedizione per la restituzione dell’oggetto https://ebay.us/4kwDWw

Xiaomi 11 Lite 5G NE 8GB 256GB Smartphone 6,55″ Versione Globale Spina Europea

Prezzo: 271,15 euro VAT e spedizione inclusa

Coupon: ITMIFEST22

Spedizione da Svizzera (Consegna in 5-7 giorni lavorativi, dogana tutto incluso)

Garanzia Xiaomi Europa 2 anni

14 giorni per il rimborso | L’acquirente paga le spese di spedizione per la restituzione dell’oggetto https://ebay.us/TxTnsy

Xiaomi 11 Lite 5G NE 8GB 128GB Smartphone 6,55″ Versione Globale Spina Europea

Prezzo: 254,15 euro VAT e spedizione inclusa

Coupon: ITMIFEST22

Spedizione da Svizzera (Consegna in 5-7 giorni lavorativi, dogana tutto incluso)

Garanzia Xiaomi Europa 2 anni

14 giorni per il rimborso | L’acquirente paga le spese di spedizione per la restituzione dell’oggetto https://ebay.us/WAT5pq

Xiaomi Pad 5 120Hz Display 8720mAh Snapdragon 860 Versione Globale le due versioni al minimo da Europa

Prezzo versione 6-128GB: 279,65 euro VAT e spedizione inclusa https://ebay.us/sItpgJ

Prezzo versione 6-256GB: 299 euro VAT e spedizione inclusa https://ebay.us/6Z6JDF

Coupon: ITMIFEST22

Spedizione da Svizzera (Consegna in 5-7 giorni lavorativi, dogana tutto incluso)

Garanzia Xiaomi Europa 2 anni 14/30 giorni per il rimborso | L’acquirente paga le spese di spedizione per la restituzione dell’oggetto

Smartphone Redmi in offerta al Fan Festival 2022 (esempi)

Redmi Note 10S 6GB 128GB Smartphone 6,43″ Versione Globale Spina Europea

Prezzo: 169,15 euro VAT e spedizione inclusa

Coupon: ITMIFEST22

Spedizione da Svizzera (Consegna in 5-7 giorni lavorativi, dogana tutto incluso)

Garanzia Xiaomi Europa 2 anni

30 giorni per il rimborso | L’acquirente paga le spese di spedizione per la restituzione dell’oggetto https://ebay.us/AUA4rh

Redmi Note 11 NFC 4-128GB e 6-128GB tornano a prezzi interessanti da Europa

Versione 4-128GB: Prezzo 164,90 euro VAT e spedizione inclusa https://ebay.us/YiDadE

Versione 6-128GB: Prezzo 182,75 euro VAT e spedizione inclusa https://ebay.us/4EGQKn

Coupon: ITMIFEST22

Spedizione da Svizzera (Consegna in 5-7 giorni lavorativi, dogana tutto incluso)

Garanzia Xiaomi Europa 2 anni

30 giorni per il rimborso | L’acquirente paga le spese di spedizione per la restituzione dell’oggetto

Redmi Note 11S 6GB 128GB 6,43″ Smartphone Versione Globale Spina Europea

Prezzo: 208,25 euro VAT e spedizione inclusa

Coupon: ITMIFEST22

Spedizione da Svizzera (Consegna in 5-7 giorni lavorativi, dogana tutto incluso)

Garanzia Xiaomi Europa 2 anni

30 giorni per il rimborso | L’acquirente paga le spese di spedizione per la restituzione dell’oggetto https://ebay.us/2WvLcH

Redmi Note 11 Pro 5G 6GB 128GB 6,67” Smartphone Version Globale Spina EU

Prezzo: 279,65 euro VAT e spedizione inclusa

Coupon: ITMIFEST22

Spedizione da Svizzera (Consegna in 5-7 giorni lavorativi, dogana tutto incluso)

Garanzia Xiaomi Europa 2 anni

30 giorni per il rimborso | L’acquirente paga le spese di spedizione per la restituzione dell’oggetto https://ebay.us/NJqyOZ

Redmi Note 11 Pro 6GB 64GB 6,67”Smartphone Versione Globalw Spina Europea

Prezzo: 237,15 euro VAT e spedizione inclusa

Coupon: ITMIFEST22

Spedizione da Svizzera (Consegna in 5-7 giorni lavorativi, dogana tutto incluso)

Garanzia Xiaomi Europa 2 anni

30 giorni per il rimborso | L’acquirente paga le spese di spedizione per la restituzione dell’oggetto https://ebay.us/mXZU0S

Smartphone Poco in offerta al Fan Festival 2022 (esempi)

POCO F3 5G Smartphone 6+128GB 6,67” 120Hz Snapdragon 870 versione globale

Prezzo: 232,90 euro VAT e spedizione inclusa

Coupon: ITMIFEST22

Spedizione da Svizzera (Consegna in 5-7 giorni lavorativi, dogana tutto incluso)

Garanzia Xiaomi Europa 2 anni

30 giorni per il rimborso | L’acquirente paga le spese di spedizione per la restituzione dell’oggetto https://ebay.us/MyzXMH

POCO F3 8GB 256G 6,67 5G Smartphone Versione Globale Spina Europea NFC

Prezzo: 249,90 euro VAT e spedizione inclusa

Coupon: ITMIFEST22

Spedizione da Svizzera (Consegna in 5-7 giorni lavorativi, dogana tutto incluso)

Garanzia Xiaomi Europa 2 anni

14 giorni per il rimborso | L’acquirente paga le spese di spedizione per la restituzione dell’oggetto https://ebay.us/gU7okY

POCO M4 Pro 5G Smartphone NFC 4+64 MTK Dimensity 810 6.6″ 50MP

Prezzo: 152,15 euro VAT e spedizione inclusa

Coupon: ITMIFEST22

Spedizione da Svizzera (Consegna in 5-7 giorni lavorativi, dogana tutto incluso)

Garanzia Xiaomi Europa 2 anni

14 giorni per il rimborso | L’acquirente paga le spese di spedizione per la restituzione dell’oggetto https://ebay.us/OAp9Tu

Versione 6-128GB Prezzo 169,10 euro: https://ebay.us/bd9OHL

Regole Coupon e promo

Vi ricordo infine che il coupon attivabile una volta soltanto per utente, e il risparmio massimo del 15% è pari a 50 euro, e per attivare il coupon bisogna pagare con PayPal, Carta di credito/debito.

La promo ribadiamo dura fino al 13 aprile 2022 ore 9.00.

Per altre promozioni vi ricordiamo di visionare la nostra sezione Offerte sul sito o iscrivervi al canale TELEGRAM in modo da aggiornavi sulle più recenti novità (di cui alcune esclusive non visibili sul sito web).