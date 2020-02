Xiaomi Haylou GT1 Pro meglio delle Redmi Airdots: prezzo coupon 19.50 euro

Disponibile con prezzo coupon di febbraio 2020 gli auricolari wireless bluetooth Xiaomi Haylou GT1 Pro considerate una versione migliore delle Redmi Airdots.

Gli auricolari wireless (bluetooth) sono diventati ormai un accessorio quasi imprescindibile per chi utilizza lo smartphone in mobilità, per comodità e facilità di utilizzo.

Sicuramente chi ha un budget di spesa non particolarmente elevato avrà sentito parlare delle Redmi Airdots, di buona fattura, economiche e facili da utilizzare.

Xiaomi Haylou GT1 Pro in offerta Coupon febbraio 2020: ecco il prezzo

Oggi vi segnaliamo che è possibile acquistare una versione migliore delle Redmi Airdots, ovvero gli auricolari Haylou GT1 Pro prodotti sempre da Xiaomi.

Se li conoscete già, potate acquistare gli Xiaomi Haylou GT1 Pro al prezzo di 20,88 euro (spedizione linea prioritaria Italy-Eu Express già inclusa) utilizzando il codice Coupon 34Q94F71FS e seguendo questo LINK.

Le spedizioni inizieranno a partire dal 19-20 febbraio 2020 (controllate sempre la data!).

Il codice coupon va applicato nella sezione checkout del sito, quella prima di effettuare il pagamento (come da esempio su PC Desktop):

Nella versione Mobile (pagina Checkout se vi siete registrati sul sito, o guest senza registrazione dopo aver inserito i dati personali), dovete spuntare la sezione inserisci Coupon e inserire i codici per ottenere lo sconto prima di procedere al pagamento.

Attenzione!: essendo una promo con Codice COUPON questi sono a numero limitato, quindi come al solito chi prima arriva meglio alloggia!

Xiaomi Haylou GT1 Pro le principali caratteristiche in breve

Per chi non conosce ancora questi auricolari bluetooth, queste sono le principali caratteristiche tecniche:

Utilizzano la tecnologia Bluetooth 5.0, che riduce i consumi, è più stabile e veloce rispetto alla generazione 4.2;

Montano un driver Audio da 7.2mm con diaframma in resina che offre alti e medi nitidi e bassi più potenti rispetto alla generazione precedente;

Supportano nativamente l’assistente Google e Apple Siri con comando touch;

Hanno il doppio microfono e il supporto al DSP per un miglior isolamento del rumore;

Pesano appena 3.5 grammi (singolo auricolare);

Hanno un autonomia di 3,5 ore per singola ricarica e fino a 300h in stand-by;

C’è la certificazione di impermeabilità IPX5 (per gli sportivi);

Sono compatibili con il formato audio AAC;

La custodia incorpora una batteria da 800 mAh che permette di effettuare ricariche per un massimo di 26 ore d’autonomia complessiva.

Come funziona la garanzia, e la spedizione su Gearbest Italia

Gli Xiaomi Haylou GT1 Pro venduti da Gearbest Italia hanno garanzia Europa di 2 anni, ovvero in caso di guasto l’auricolare va rispedito in un centro assistenza in Europa e non in Cina (risparmierete tanto tempo).

La spedizione da selezionare è quella chiamata EU-Italy Express (linea prioritaria) che garantisce la consegna del bene in 7-23 giorni lavorativi tramite corriere e non vi fa pagare la dogana (spedizione da HK).