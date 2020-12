Xiaomi Haylou Solar Globale in offerta coupon: prezzo 24 euro spedito

Disponibile all’acquisto lo smart-watch Xiaomi Haylou Solar versione Globale al prezzo di 24 euro spedito (minimo storico) con nuovo Coupon fine dicembre 2020: ecco dove trovarlo.

Molti di voi avranno sentito già parlare del marchio Haylou (di Xiaomi) per i suoi auricolari wireless e per il loro primo smart-watch LS01 economico.

Da sottolineare che è tornato disponibile l’Haylou Solar versione Globale ovvero con supporto al multilingua (non solo Cinese e Inglese) al prezzo più basso di sempre.

Xiaomi Haylou Solar versione Globale prezzo 24 euro (spedito): i dettagli coupon di fine dicembre 2020

Aggiornamento del 26 dicembre 2020: vi segnaliamo una nuova offerta dedicata a questo smart-watch grazie al coupon di fine dicembre 2020 con prezzo al minimo storico.

L’Haylou Solar Globale è proposto al prezzo di 23,76 euro inclusa spedizione (minimo storico) utilizzando il codice coupon BGSLPB e seguendo questo LINK.

Il codice coupon va applicato nella sezione checkout del sito Banggood come da esempio immagine (per PC Desktop):

La spedizione utilizzata è la Banggood Express (da selezionare prima dell’acquisto con prezzo di 1.37 euro) che consegna in 10-15 giorni lavorativi tramite corriere, è specifica per beni di piccole dimensioni e non vi fa pagare le spese di dogana al 99% (spedizione da Cina).

Il bene è già in magazzino, quindi la spedizione avverrà in circa entro 24 ore dalla data dell’ordine

Banggood garantisce i beni venduti sul proprio sito con 1 anno di garanzia per la riparazione, oltre ai benefici che trovate sulla pagina ufficiale del sito web.

Quali sono le principali caratteristiche dello Xiaomi Haylou Solar?

Questo Smartwatch ha un display display LCD circolare a colori da 1.28 pollici di diagonale con risoluzione nativa 240 x 240 pixel.

Il suo corpo circolare è in metallo ha lo standard di grandezza di 45.3mm, mentre i cinturini in silicone hanno una lunghezza di 22mm.

E’ certificato IP68, quindi l’utente non avrà problemi a gestire l’indossabile sotto l’acqua (esempio attività nuoto).

All’interno è presente il cardiofrequenzimetro, per controllare il vostro battito cardiaco durante l’attività fisica.

Gode pure del monitoraggio del sonno, e può aiutare l’utente a gestire alcuni esercizi di respirazione.

L’Haylou Solar è alimentato da una batteria interna da 340 mAh che garantisce 30 giorni d’autonomia, o 15 giorni d’autonomia se viene attivato sempre il cardiofrequenzimetro.

E’ uno smart-watch compatibile sia con gli smartphone Android che Apple iOS utilizzando la connettività Bluetooth 5.0.

Funzionerà grazie all’Applicazione Haylou Fit (Google Play Store o Apple App Store) che permetterà la sincronizzazione tra i vari dispositivi.

Sempre lato software sono previste fino a 12 attività sportive da monitorare.