Xiaomi HyperOS la dopo MIUI: gli smartphone che saranno aggiornati

Svelata la prima lista di smartphone Xiaomi, Redmi e Poco che saranno aggiornati alla versione software Xiaomi HyperOS che di fatto sostituirà la MIUI 15: i dettagli.

Per chi non lo sapesse ancora Xiaomi ha annunciato l’arrivo del nuovo sistema operativo basato su Android chiamato HyperOS che di fatto prenderà il posto della MIUI.

Il sistema operativo in questione farà il suo debutto ufficiale sugli Xiaomi 14 prima in Cina e poi a livello Globale.

Xiaomi HyperOS la lista degli smartphone Redmi, Poco e Xiaomi che saranno aggiornati

Considerato che si tratta di un nuovo sistema operativo basato su Android, non sappiamo quanto sia rivoluzionario ma qua abbiamo i primi screenshot dell’interfaccia, dobbiamo fare il punto su quali smartphone dell’azienda cinese arriverà.

Qua abbiamo una prima lista, non ancora ufficiale, che comprende i dispositivi venduti solo in Cina e quelli Globali (quindi commercializzati anche in Europa/Italia).

Xiaomi

Sembra che per il marchio principale l’aggiornamento raggiungerà serie che sono state commercializzate anche oltre 2 anni fa:

Xiaomi 14 (pre-installed)

Xiaomi 13T Pro

Xiaomi 13T

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Lite

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi 12T

Xiaomi 12 Lite 5G

Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12S

Xiaomi 12 Pro Dimensity

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12

Xiaomi 12X

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi 11T

Xiaomi 11 Ultra

Xiaomi 11 Pro

Xiaomi 11

Xiaomi Mi 11X

Xiaomi Mi 11X Pro

Xiaomi Mi 11i

Xiaomi 11i / 11i Hypercharge

Xiaomi 11 Lite 4G

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Xiaomi 11 Lite 5G

Xiaomi 10S

Xiaomi MIX FOLD

Xiaomi MIX FOLD 2

Xiaomi MIX FOLD 3

Xiaomi MIX 4

Xiaomi Civi

Xiaomi Civi 1S

Xiaomi Civi 2

Xiaomi Civi 3

Xiaomi Pad 6 / Pro / Max

Xiaomi Pad 5

Xiaomi Pad 5 Pro 5G / Pad 5 Pro Wifi

POCO

Per il marchio “economico” Poco i dispositivi aggiornabili arrivano più o meno fino a quelli rilasciati un paio di anni fa.

POCO F5 Pro

POCO F5

POCO F4 GT

POCO F4

POCO F3

POCO F3 GT

POCO X6 Pro 5G

POCO X6 5G

POCO X5 Pro 5G

POCO X5 5G

POCO X4 GT

POCO X4 Pro 5G

POCO M6 Pro 5G

POCO M5s

POCO M5

POCO M4 Pro 5G

POCO M4 Pro 4G

POCO M4 5G

POCO M3 Pro 5G

POCO C55

Redmi

Infine per il marchio Redmi la situazione sembra essere la stessa, saranno aggiornati dispositivi usciti sul mercato al massimo di un paio di anni fa.

Redmi K40

Redmi K40S

Redmi K40 Pro / Pro+

Redmi K40 Gaming

Redmi K50

Redmi K50i

Redmi K50i Pro

Redmi K50 Pro

Redmi K50 Gaming

Redmi K50 Ultra

Redmi K60E

Redmi K60

Redmi K60 Pro

Redmi K60 Ultra

Redmi Note 10 5G / Redmi Note 11SE / Redmi Note 10T 5G

Redmi Note 10 Pro 5G

Redmi Note 10T

Redmi Note 10S / Redmi Note 11SE India

Redmi Note 10 Pro

Redmi 10 / Redmi 10 2022 / Redmi 10 Prime / Redmi Note 11 4G

Redmi Note 11E / Redmi 10 5G / Redmi 11 Prime 5G

Redmi Note 11R

Redmi 10C / Redmi 10 Power

Redmi 11 Prime 4G

Redmi Note 11 4G / 11 NFC 4G

Redmi Note 11 5G / Redmi Note 11T 5G

Redmi Note 11S

Redmi Note 11S 5G

Redmi Note 11 Pro 4G

Redmi Note 11 Pro 5G / Redmi Note 11E Pro

Redmi Note 11 Pro+ 5G

Redmi Note 11T Pro / 11T Pro+

Redmi Note 12 4G / 4G NFC

Redmi 12C

Redmi 12

Redmi Note 12 Turbo

Redmi Note 12T Pro

Redmi Note 12 Pro Speed

Redmi Note 12 Pro 5G / Pro+ 5G / Discovery

Redmi Note 12S

Redmi Note 12R / Redmi 12 5G

Redmi Note 12 5G / Note 12R Pro

Redmi Note 13 4G / 4G NFC

Redmi Note 13 Pro 5G

Redmi Note 13 Pro+ 5G

Redmi Note 13R Pro

Redmi 13C

Se non trovate il vostro smartphone nella lista non disperate ancora, dato che quest’ultima non è ancora ufficiale.

Inoltre va specificato che probabilmente non tutti gli smartphone aggiornabili alla HyperOS riceveranno contemporaneamente anche la versione Android 14.

Se Xiaomi farà come ha sempre fatto con la MIUI, la prima versione software HyperOS potrebbe essere basata pure su Android 13 oltre che su Android 14.

Fonte: Via

SEGUIMI SU FLIPBOARD , su GOOGLE NEWS per le notizie, invece Su Telegram per le Offerte e i Coupon