Xiaomi HyperOS si mostra in alcuni screenshot: le differenze dalla MIUI

Xiaomi HyperOS il nuovo software che sostituirà l’attuale MIUI si mostra in alcuni screenshot: ecco quello che sappiamo al momento.

Il nuovo sistema operativo basato su Android che sostituirà l’attuale MIUI, ovvero Xiaomi HyperOS, farà il suo debutto ufficiale quando l’azienda cinese presenterà al grande pubblico la serie Xiaomi 14.

Oggi possiamo mostrarvi alcuni screenshot del software e sindacarvi sommariamente alcune delle novità che ci saranno.

Xiaomi HyperOS ecco i primi screenshot del software successore della MIUI: le differenze/novità

Gli screenshot sono stati diffusi tramite il sito di microblogging cinese Weibo, quindi il testo del software è scritto nella lingua locale.

Si possono già notare alcune novità dal punto di vista dell’interfaccia, ma sfortunatamente non sappiamo ancora quali saranno le novità più nascoste che riguardano ottimizzazioni, prestazioni e funzionalità avanzate.

Sulla carta il nuovo software offrirà più opzioni di personalizzazione per la schermata di blocco con nuovi tipi di modelli, opzioni di orologio, carattere e widget.

Anche lo sfondo sarà molto personalizzabile, pare che si potranno aggiungere nuovi dettagli.

Ci dovrebbero poi essere nuove personalizzazioni anche per l’AOD (Always On Display).

Notiamo che pure il centro di controllo sembra essere più snello e semplificato rispetto all’attuale MIUI.

Le icone non sembrano invece avere sostanziali novità rispetto all’attuale versione software.

Va sottolineato comunque che tutti gli screenshot potrebbero essere ripresi da una versione beta del software, quindi non stiamo parlando ancora della versione finale.

Ma tutte le novità potrebbero essere svelate presto, considerato che recenti rumors affermano che gli Xiaomi 14, i primi ad utilizzare HyperOS, potrebbero essere svelati entro la fine di questo mese.

