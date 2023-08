Xiaomi il supporto Android pari a quello di Samsung con il Redmi K60 Ultra

Xiaomi annuncia che il Redmi K60 Ultra, forse il futuro Xiaomi 13T Pro, avrà un supporto software a livello dei top di gamma di Samsung: i dettagli.

Oggi Xiaomi ha affermato che il nuovo Redmi K60 Ultra, uno dei suoi ultimo top di gamma venduti solo in Cina, avrà un supporto software migliorato rispetto al passato.

Redmi K60 Ultra: Xiaomi promette un supporto software a livello di Samsung

Ebbene sembra che questo nuovo smartphone top di gamma dell’azienda cinese sarà il capostipite di una nuova generazione di smartphone che finalmente avranno un supporto software identico a quello garantito da Samsung.

Questo significa che il K60 Ultra godrà di quattro anni di aggiornamenti del sistema operativo (quindi sarà supportato da android 13 fino ad android 17) e avrà anche 5 anni di supporto software (bugs e patch sicurezza).

Inoltre il K60 Ultra sarà il primo a ricevere la nuova interfaccia MIUI 15 basata su Android 14.

Come potete leggere si tratta dello stesso supporto che Samsung garantisce ai sui smartphone top di gamma e di fascia medio-alta.

Il tutto è stato confermato tramite la pagina Weibo ufficiale di Redmi con un bel banner pubblicitario.

Sfortunatamente Redmi non ha dichiarato quante aggiornamenti di MIUI il nuovo smartphone otterrà, dato che la MIUI non è ancorata alle versioni di Android, ma si tratta comunque di un importante passo in avanti da parte di Xiaomi.

Considerato quest’annuncio ci si può aspettare che anche il futuro Xiaomi 13T Pro, che sarebbe la versione internazionale del Redmi K60 Ultra, godrà dello stesso supporto.

Andrà chiarito se Xiaomi deciderà di ampliare questo supporto software anche ai precedenti smartphone top di gamma del 2023, dato che quest’ultimi al momento godono sempre di 5 anni di supporto software ma solo 3 anni di aggiornamenti del sistema operativo.

Non pensiamo che l’azienda cinese amplierà questo supporto anche ai dispositivi di fascia media-alta, che molto probabilmente rimarranno con 2/3 aggiornamenti del sistema operativo e 3/4 anni di supporto software.

Fonte: Via

