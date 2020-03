Xiaomi Mi 10 c’è la data per l’annuncio Globale (Europa-Italia)

Ufficializzato l’evento di lancio della gamma Xiaomi MI 10 Globale che si terrà prima della fine di marzo 2020: presto inizierà la commercializzazione in Europa.

Finalmente dopo un periodo di incertezza, tutto sempre causato dal Coronavirus in Cina, oggi Xiaomi ha esteriorizzato un comunicato ufficiale per il lancio globale dei suoi Mi 10.

Xiaomi MI 10 e Mi 10 Pro Globali: ecco la data ufficiale di presentazione per l’Europa (Italia)

Tramite un banner pubblicitario via Twitter, Xiaomi afferma che in data 27 marzo 2020 (ore 14.00 in Italia) si terrà un evento per la presentazione di nuovi prodotti destinati al mercato globale (al di fuori della Cina).

L’evento che sarà visibile solo online sarà sicuramente dedicato ai nuovi Xiaomi MI 10 e Mi 10 Pro, che finalmente inizieranno la commercializzazione anche in Europa.

La diretta sarà trasmessa online sui canali social (Twitter, Facebook, Youtube) dell’azienda cinese.

Questa notizia di fatto conferma le informazioni rilasciate dalla sezione tedesca di Xiaomi, nel quale si parlava di un debutto ufficiale in Europa dei nuovi Mi 10 a partire da aprile 2020.

Ci sono quindi ottime possibilità che gli Xiaomi MI 10 e Mi 10 Pro inizieranno la commercializzazione in Italia nelle prime due settimane di aprile 2020.

Al momento però non ci sono ancora informazioni sicure sul prezzo di vendita dei due dispositivi, che comunque avranno un costo di acquisto abbastanza importante considerate le caratteristiche hardware.

Basti pensare al nuovo chipset Snapdragon 865, la compatibilità con la connettività 5G, il display AMOLED di ultima generazione e la multimedialità al top.

Fonte: Notizia ufficiale via Twitter.