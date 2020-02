Xiaomi MI 10 è già un successo di vendite: esaurito in Cina in pochi secondi

Richieste elevate fin dalla prima trance di vendite in Cina per lo Xiaomi MI 10 che risulta esaurito in pochi secondi: un inizio decisamente esaltante per l’azienda cinese.

Ad un giorno dalla presentazione ufficiale dei nuovi Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro, le vendite della variante Mi 10 sembra essere già partite in maniera eccezionale.

Xiaomi MI 10 iniziano le vendite in Cina: è subito un successo con un Sold OUT in pochi secondi

Infatti oggi l’azienda cinese ha presentato il primo lotto di Mi 10 disponibili alla vendita nel paese asiatico e il risultato è stato piuttosto eclatante.

Tutti gli Xiaomi Mi 10 sono stati venduti in pochi secondi: stiamo parlando di circa 40.000/50.000 esemplari.

L’azienda cinese con questo primo lotto avrebbe incassato circa 200.000 di Yuan, che al cambio attuale sono oltre 26 milioni di euro.

Ovviamente Xiaomi aveva già idea di come sarebbero andate a finire le vendite, dato che sta giocando in casa, ma la velocità di acquisto dello smartphone sicuramente ha stupito un po tutti.

Inoltre considerato che la versione Mi 10 Pro arriverà sul mercato tra qualche giorno, l’azienda cinese potrebbe incrementare ulteriormente le vendite.

Però Bisognerà vedere se l’azienda cinese riuscirà a mantenere il ritmo di produzione adeguato alle eventuali richieste sul mercato, con le attuali problematiche.

Infatti in Cina la produzione sta subendo un calo a causa dei problemi di diffusione del Coronavirus.

Le aziende cinesi hanno problemi perché le autorità cinesi vogliono limitare il i movimenti delle persone per evitare il più possibile la diffusione del virus.

Quindi meno persone possono recarsi a lavoro, più bassa sarà la produzione, e in alcuni casi queste vengono bloccate per mancanza di personale.

E’ probabile poi che con il lancio dei due nuovi smartphone a livello Globale, la disponibilità iniziale sarà limitata e il prodotto non sarà facile da trovare.

