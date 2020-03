Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro: quando arriveranno in Europa? Nuovi Rumors

Nuovi rumors indicano una possibilità di inizio commercializzazione in Europa dei nuovi Xiaomi MI 10 e Mi 10 Pro: al momento però non c’è ancora nulla di certo.

I nuovi smartphone android top di gamma di Xiaomi, il MI 10 e Mi 10 Pro, sono stati presentati qualche settimana fa in Cina e al momento vengono commercializzati solo nel paese asiatico.

Le vendite iniziali dei due dispositivi in Cina sembrano andare bene, dato che sia il Mi 10 che il Mi 10 Pro hanno già le prime scorte esaurite.

Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro nuovi rumors sulla data di annuncio e commercializzazione in Europa?

Sfortunatamente con la diffusione del Coronavirus gli eventi di presentazione dei due nuovi dispositivi in Europa sono saltati, e al momento non c’è ancora una data ufficiale per quest’ultimi.

Oggi però il responsabile di Xiaomi in Germania ha esteriorizzato alcune interessanti informazioni che riguardano il rilascio di questi due smartphone.

Questo è il comunicato ufficiale tradotto:”Per quanto riguarda la categoria dei prodotti di punta, faremo chiarezza a partire dal mese prossimo! Promesso.”

Potete ben capire che gli Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro che molto probabilmente non arriveranno in Europa nel mese di marzo, considerato che tutte le future indicazioni saranno rilasciate solamente da aprile 2020.

Nonostante il comunicato arrivi dalla sezione tedesca di Xiaomi, pensiamo che la situazione riguardi anche la sezione italiana.

I tempi di attesa molto probabilmente si sono allungati anche per la carenza di lavoro che al momento sta affliggendo la Cina a causa del CoronaVirus, con le fabbriche che lavorano al minimo del loro potenziale in certe zone del paese.

Speriamo di avere dettagli più chiari il prossimo mese!

Fonte: Via